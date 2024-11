“Se termina Intercargo”: Milei habló del conflicto con los aeronáuticos tras la reunión de Gabinete en Casa Rosada

El presidente Javier Milei salió al balcón de la Casa Rosada luego de una reunión de una hora con sus ministros y secretarios y luego bajó hasta las rejas para saludar a los grupos de alumnos de diversas escuelas que quisieron saludarlo. Allí, consultado por el periodista de FM La Patriada Fabián Waldman, quien se encontraba afuera sobre la entrada de Balcarce 24 aseguró que “en la Argentina se sale laburando, no parando y extorsionando”, al referirse a la situación de Aerolíneas Argentinas y de la empresa encargada del servicio de rampas, Intercargo. Sobre esta última sostuvo que “obviamente que se termina Intercargo”.

Milei había encabezado desde las 9 de la mañana una reunión con los integrantes del Gabinete Nacional. El encuentro con ministros y secretarios de Estado habitualmente se hace los jueves -los martes se junta sólo la “mesa chica-, pero esta vez se postergó un día.

Luego del encuentro Milei y todos los participantes de la reunión fueron hasta las rejas, acompañados por personal de la custodia de Casa Militar. Ese contacto, en el que los chicos querían estrechar su mano y sacarse alguna selfie con sus celulares, se prolongó por más de 10 minutos mientras las puertas de la Casa Rosada permanecían absolutamente cerradas por lo que varios empleados debieron demorar su ingreso.

El Presidente se mostró de buen humor y hasta se animó, después de ese saludo, a armar una especie de “scrum” como en el rugby junto a sus colaboradores en la puerta de entrada. Luego reingresó a la Casa de Gobierno pero no quiso responder más preguntas de la prensa acreditada. Mientras tanto, a unos pocos metros, se quedaron charlando durante más de 5 minutos en la playa seca el ministro de Economía, Luis Caputo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi.

El mandatario había llegado a Casa Rosada a las 8.43 y también lo hizo su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Esta vez, la reunión se realizó después de la presentación que hizo anoche el Presidente en los festejos por el 100 aniversario de la Cámara Argentina de Comercio y en medio de un grave conflicto con los gremios aeronáuticos, que incluyó el despido de 15 trabajadores de la empresa Intercargo por el paro que dispusieron el miércoles y que afectó a miles de pasajeros en el Aeroparque Metropolitano. Esta tarde se espera que los sindicatos relacionados con Aerolíneas Argentinas presenten una propuesta a la empresa con un plan de trabajo. La compañía analizará si esa idea es viable.

“Vamos a ir por la privatización y si no se da la privatización, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa. Y si no la aceptan, se cerrará. Pero Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo que tiene el Estado, que durante el kirchnerismo le ha costado 8 mil millones de dólares al Estado”, informó esta mañana el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta.

Fue la primera vez que participó como miembro del elenco ministerial, el flamante canciller, Gerardo Werthein, quien tiene previsto viajar luego a Santiago del Estero donde diez gobernadores que conforman el bloque del Norte Grande recibirán a los principales directivos del BID Invest, que se encarga de otorgar créditos para proyectos en distintos puntos de América Latina.

Entre los participantes no estuvo el ministro de Defensa, Luis Petri. El funcionario se encuentra en Miami, Estados Unidos donde se produjo el recambio del nuevo responsable del Comando Sur. Allí Laura Richardson dejó su cargo que quedó en manos del almirante de la Marina estadounidense, Alvin Holsey.

También en la Rosada se dieron cita, el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Economía, Luis Caputo; el de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo.

* Para www.infobae.com