Carrió: “Milei confronta con la clase media porque quiere hacerla desaparecer”

Acomodando y estudiando las palabras para expresar una idea fuerte en cada frase, Elisa “Lilita” Carrió cargó frontalmente contra el presidente Javier Milei, elogió al entorno del exgobernador Juan Schiaretti y dijo que el ex presidente Mauricio Macri no es republicano. Una idea latente en toda la charla: aseguró que a las alianzas hay que construirlas distrito por distrito y que no sería bueno apresurarse, una reflexión que seguramente surgió de construcciones opositoras desde que comenzó este siglo.

Carrió estuvo en Córdoba para disertar en el ciclo “A 30 años de la reforma constitucional” en el Universidad Siglo 21, junto a Antonio María Hernández. Lo que sigue es una síntesis de la entrevista que concedió al programa Punto y aparte, que se emite por Punto a Punto Radio (90.7).

-¿La presencia de Cristina Fernández en el escenario público va en contra de lo que usted pretende construir y favorece a la polarización con Milei?

-Yo no estoy diciendo que pretendo construir sino que hay que ir distrito por distrito y hay que dejar que el tiempo pase. Lo que sí está claro es que habrá una tercera fuerza política. Con el ARI-Coalición Cívica en elecciones legislativas siempre hay presencia de una tercera fuerza política, que tal vez no sea orgánica porque falte una etapa de alternancia en el poder, pero no hay que apurarse a gestar. Sí todo el mundo debe ser capaz de ofrecerle al país una fuerza para mantener el tronco de nuestra identidad de clase media, de nuestros valores de civilización, la empatía y la libertad porque yo soy libre pero soy hija del privilegio. El presidente habla de libertad pero, ¿para quienes? ¿Para los que se están haciendo un orgasmo con los bonos y ganan fortunas? Vos podías blanquear y pasarte a bonos… Están subiendo los bonos argentinos porque hay una bicicleta financiera como en tiempo de Martínez de Hoz, como con Menem. Hay mucha gente que se enriqueció pero no es más del 10 por ciento. Lo que tenemos que ver es qué pasa con el 90 por ciento. Creo que hay que reivindicar a la clase media y hacer una alianza con los pobres, porque los pobres quieren ser de clase media. La clase media es contra la que confronta directamente el Presidente para hacerla desaparecer.

-¿La oposición debe conformar una alianza electoral para 2025, inclusive con sectores ligados al peronismo no kirchnerista?

-Seguramente, pero tiene que ser con personas ejemplares, con trayectoria. En cada distrito se verá.

-Estamos hablando de Schiaretti. ¿Tiene contactos con él?

-No, pero conozco a personas muy cercanas a él como Osvaldo Giordano, que estuvo en Anses y descubrió todo el tema seguros. Creo que lo que vale son las conciencias, las trayectorias, las evoluciones, los que queremos un país que no tenga una deriva autoritaria, que el tronco sean la educación pública de calidad y una salud pública de calidad y el respeto de las leyes y la Constitución, y esto hoy no está asegurado.

-¿Dónde ubica en este escenario a Martín Llaryora?

-Lamento decir que no lo conozco a Llaryora, porque nunca me ocupo de los gobernadores, toda mi vida política ha sido nacional.

-¿Cómo piensa enfrentar a LLA, habida cuenta del éxito que tiene Milei en la sociedad pese al ajuste que está realizando?

-Depende de los lugares. En las redes es muy exitoso: en algunos lugares lo quieren y en otros no tanto. Lo que sí es que algunas cosas se hicieron bien y otras son terribles. La evaluación es según tu interés. Lo que todo el mundo dice es: “no me alcanza la plata, no puedo pagar los servicios”. En el caso de la generación silver, que es la mía porque soy de la generación de las canas y de las que se le cae todo, no nos alcanza para pagar los remedios, por ejemplo. Cuando uno piensa en el otro, sabe que hay mucho sufrimiento. Hay algunos que aguantan, otros que tienen esperanzas en el cambio aunque todavía nadie sabe qué es ese cambio. Bueno, los riesgos son una derivación autoritaria y la derogación de la Constitución y de la jerarquía de los derechos humanos. También hay cosas muy raras contra las mujeres, y no estoy hablando de extremos ni de ‘feminismo verde’. Por ejemplo, en cómo la despidieron a Diana Mondino, fue un destrato, una grosería cómo la trataron y lo propio pasó con Sandra Petovello. Pasa también con los gatos (sic) que hay en el Parlamento, y hablo de las chicas que fueron escorts y que hoy se sientan en las bancas. Yo vi la decadencia. Hace 30 años que estoy… antes había menos.

-¿Dónde quedó el republicanismo de Macri?

-Voy a ser sincera. En Argentina los únicos que defendimos la República fuimos un grupo que primero se llamó ARI y luego Coalición Cívica. En 2007 se partió el radicalismo, como está partido ahora. Y (Alfredo) Cornejo se fue al kirchnerismo y (Julio) Cobos fue candidato a vice de Cristina. Y todo el mundo era kirchnerista. Recuero cuando en 2008 hice la denuncia por asociación ilícita, el 90 por ciento de la población pensaba que los Kirchner eran personas honestas. ¿Cuál es la gran diferencia? La soja tenía un valor muy alto, nadie se dio cuenta de lo que pasaría después y al año siguiente se les aplicó las retenciones móviles al campo. Ahora sucede algo parecido. Se está quebrando el radicalismo. Mauricio nunca fue republicano, sólo lo fue porque quería estar conmigo, e hizo un gobierno republicano porque nosotros estábamos ahí. Patricia (Bullrich) estuvo conmigo, votó contra las facultades delegadas y cuando la traicionó Macri ingresó al gabinete de Milei. La quiero mucho a Patricia. Macri no quería a otro que no fuera él. Esta es la verdad y por eso hubo una apuesta a Milei, pero está enfrentado con Karina Milei. El Presidente está quebrando todos los partidos, excepto a la Coalición Cívica, aunque aquí en Córdoba sí lo quebró, ya que Gregorio Hernández Maqueda se fue a La Libertad Avanza. Pero yo lo quiero como un hijo del alma. Fue el único caso. El presidente hace lo mismo que hicieron los kirchneristas, ya que tratan de cooptar. Estoy viviendo lo mismo que con el kirchnerismo, pero por el lado de la derecha.

¿Candidata en 2025?

Consultada respecto a la posibilidad de un retorno al Congreso de la Nación, Carrió sostuvo que “hay algunas personas que sufrimos la consecuencia de una lucha muy larga, que estamos enfermas. Sólo si fuera indispensable para tener una Nación republicana, con división de poderes y que asegure la libertad. No me comprometo a estar cuatro años, voy a estar donde la salud me dé. Eso depende de la sociedad: yo tengo que agradecer que soy muy aceptada en todo el país”.

* Para www.perfil.com