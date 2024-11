Cuándo juega la Selección Argentina por Eliminatorias: partidos, días y horarios

La Selección Argentina, flamante campeona de la Copa América 2024, revalidando el título del 2021 y estirando el momento histórico que atraviesa de la mano de Lionel Scaloni, encara esta semana una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, que representan sus últimos compromisos del año.

Espacio publicitario





Sin amistosos programados, el conjunto de Lionel Scaloni disputará sus últimos dos partidos del 2024 en el marco de las Eliminatorias.

De cara al Mundial 2026, Conmebol tendrá 6 plazas más un repechaje, entre 10 aspirantes, por lo que el equipo nacional está cerca de conseguir su pasaje.

Cuándo juega la Selección argentina por Eliminatorias

La Selección Argentina vuelve a jugar el próximo jueves 14 de noviembre, cuando visite a Paraguay en Asunción; mientras que cerrará el año en el Monumental, recibiendo a Perú el martes 19 de noviembre.

Calendario completo de la Selección argentina en 2024: fechas y rivales

Paraguay - Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 11 | Jueves 14 de noviembre, 20.30 horas.

Argentina - Perú | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 12 | Martes 19 de noviembre, 21.00 horas.

Cómo ver en vivo a la Selección argentina

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports y la de aire Telefe. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play; y la plataforma MiTelefe.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias previa a la doble fecha

Argentina: 22 (clasifica directo)

Colombia: 19 (clasifica directo)

Uruguay: 16 (clasifica directo)

Brasil: 16 (clasifica directo)

Ecuador: 13 (clasifica directo)

Paraguay: 13 (clasifica directo)

Bolivia: 12 (va al Repechaje)

Venezuela: 11 (no clasifica)

Perú: 6 (no clasifica)

Chile: 5 (no clasifica)

Fuente: 442