Parque Nacional Tongariro ,Nueva Zelandia. Una aventura imperdible

Nueva Zelanda es un país con paisajes que parecen sacados de una película y es uno de los países preferidos para vivir, trabajar o estudiar debido a que cuenta con unas características que la hacen única: flora y fauna endémica y un pueblo extremadamente amable y acogedor.

Dentro de este país existen un sinfín de atractivos naturales y edificados que conseguirán conquistar tu corazón aventurero en un momento, y el lugar que acoge todo esto y mucho más es el Parque Nacional Tongariro.

Tres volcanes, lagos de colores que parecen falsos y unas praderas que se extienden hacen de este lugar uno de los 30 lugares que ver en Nueva Zelanda y obvio, uno de los 5 parques que visitar en este increíble país.

Y bueno, de seguro ya se te empezó a hacer agua la boca con este lugar, pues prepárate para conocer todo los datos, actividades y atractivos que puedes encontrar en el Parque Nacional Tongariro.



Historia y curiosidades del Parque Nacional Tongariro



Okey! Primero lo primero, vamos a partir contando un poquito de la historia del Parque Nacional Tongariro, para que tu visita sea más que solo admirar la naturaleza. Este es el parque más antiguo del país y está situado en el centro de la isla del norte. Abarca casi los 80.000 hectáreas y fue un regalo a la nación por parte del jefe Maorí Te Heuheu Tukino IV en el año 1887.

Otro dato que vale la pena anotar, es que si bien el parque fue considerado como tal a partir de 1887 fue recién en 1993 cuando se le concedió el estado de patrimonio de la humanidad de la UNESCO, razones que desde ya te pueden ir dando una idea de lo maravilloso que es este lugar.

Como siempre aquí en GrowPro queremos darte información interesante, aquí tienes uno que vale la pena anotar: El origen del nombre. Como sabrás, en este país hay una fuerte tradición Maorí y por tanto existen muchos nombres asociados a esta lengua antigua y El parque nacional Tongariro no es la excepción.

Tongariro es una palabra compuesta por dos: Tonga y Riro. La primera significa “al sur” mientras que la segunda tiene alguna acepciones diferentes como “ganar” y “dejarse llevar”, no obstante al unirse estas dos palabras el significado se transforma en uno nuevo : “suroeste” y por tanto este parque sería el Parque del Suroeste.

Un dato más que curioso de este parque es que dos de su puntos clave aparecen en la trilogía del Señor de los Anillos. Ruapehu tuvo el honor de representar a Mordor y Emyn Muil mientras que la forma cónica del Ngauruhoe fue la base perfecta para Mount Doom.

Como podéis ir intuyendo los paseos por el parque Nacional Tongariro viendo cráteres humeantes, ríos de lava y lagos termales hacen una experiencia inolvidable.

Características del Parque Nacional Tongariro



Ya con la historia clara podemos comenzar a explorar poco a poco los rincones de este maravilloso lugar. El Parque Nacional Tongariro es uno de los más visitados, debido a los increíbles paisajes que puedes encontrar aquí. El territorio de este parque cuenta con impresionantes prados alpinos, fuentes termales, los tres volcanes más grandes de esta isla y un imperdible lago color esmeralda.

Y por si fuera poco, aquí en el parque Tongariro existe un ecosistema salvaje y muy variado que cuenta con unas 56 especies de aves que revolotean por ahí entre ellos, el impresionante kiwi el símbolo de Nueva Zelanda.

Y si aún no te maravillas con este parque, ahora lo harás. En su interior se encuentran un sinnúmero de sitios religiosos del pueblo Maorí ya que el territorio aquí comprometido es parte fundamental de la vida espiritual de este pueblo. De hecho los tres volcanes del parque, el Tongariro, Ngauruhoe y Raupehu forman parte de la mitología Maorí.

De hecho, la leyenda cuenta que el origen del volcán Tongariro proviene de una travesía que alto sacerdote Ngatoroirangi emprendió por esta alta montaña. Sin embargo, el clima le jugó un mala pasada y comenzó a congelarse.

Ante la inminente muerte, el sacerdote invocó al dios Hawaiki, que representa la tierra natal de la Polinesia de los Maorís, para obtener fuego. Como respuesta, el dios provocó la erupción del volcán ¡Alucinante!?

Creas o no esta historia, tengas frío o no lo cierto es que los tres volcanes del parque están MUY activos. De hecho en agosto del 2012 el Volcán Tongariro entró en erupción, aunque por suerte no provocó grandes problemas, debido al constante monitoreo. Gracias a esta información es que el esquí y el senderismo se puede realizar sin problemas por esta zona.

¿Cómo llegar al Parque Nacional Tongariro?



Uno de los consejos para conocer el Parque Nacional Tongoriro es recorrerlo en vehículo propio, es lo más fácil sin duda alguna. Otra opción es ir en autobús y para los más valientes en autostop sea cual sea tu opción aquí te contamos como hacerlo de la mejor manera.

Antes de elegir tu estilo de viaje, ten presente que los principales puntos de acceso son Turangi y Taupo, ambas localizadas cerca del Lago Taupo, por lo que debes ir pensando desde ya como llegar allí:

Llegar en autobus: Para llegar hasta el parque se puede llegar usando los servicios de dos compañías de autobus: Intercity y Naked bus. Intercity llega a National Park desde Auckland en un autobus directo y desde Wellington haciendo transbordo en Bulls.

Llegar en coche: El parque nacional Tongoriro se encuentra en la State Highway 4 (SH4). Desde Auckland hay que dirigirse a Hamilton, allí tomar la SH3 dirección New Plymouth y tomar el desvío hacia la SH4. Desde Wellington hay que tomar la SH1, desviarse hacia Whanganui por la SH3 y en este pueblo de costa tomar la SH4.

Llegar en autostop: moverse en autostop en Nueva Zelanda es MUY fácil, te recogen bastante rápido. Llegar a Tongariro desde Auckland o Wellington en autostop en un día es posible pero no fácil, hay que hacer bastantes cambios, pero es una aventura asegurada.

El Parque Nacional de Tongariro es de acceso gratuito, pero el transporte para llegar o que te recojan cuando finalices tu ruta dependerá de la ruta y transporte que elijas. Si te llevan en viaje redondo suele costar 35 dólares neozelandeses (unos 26 euros). Este servicio se puede contratar en cada servidor de alojamiento (hostel, camping etc).

Dónde dormir y el clima del Parque Nacional Tongariro



Y la pregunta del millón ¿Dónde puedo descansar en el Parque Nacional Tongariro? Una de las recomendaciones es ir al pueblo National Park, cercano a la carretera desde el acceso al Mangatepopo, ya que tiene varias opciones de hostel para las personas que se encuentran en el pueblo. También existen opciones en el pueblo de Erua, que se encuentran cercano a National Park.

Los precios de los hostels son de unos 18 euros, los campings suelen ser entre 10 y 12, dependiendo del tipo de espacio que contrates (tienda de campaña, vehículo “self contained” (autocaravana, motorhome, casa rodante, etc), coche…)

Hay varias opciones cercanas al Mangatepopo carpark. Hay variedad de hostels, moteles y campings. Dependiendo de si llegas con tu propio vehículo o en transporte público, las opciones son diferentes.

