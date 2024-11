Muerte de Liam Payne: uno de los imputados habló sobre sus encuentros con el cantante

A días de cumplirse el mes por la muerte del exintegrante de One Direction, Liam Payne, tras caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo, uno de los tres imputados por el caso habló sobre sus encuentros con el cantante. Se trata de Braian Nahuel Paiz, un camarero de 24 años, quien aseguró que conoció al músico durante su trabajo en un restaurante de Puerto Madero, cuando Payne asistió acompañado por su novia, Kate Cassidy y otras dos personas.



Por el caso, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, liderada por el fiscal Andrés Madrea, imputó a tres personas por presuntos delitos de abandono de persona seguido de muerte, además de suministro y facilitación de estupefacientes.

Uno de ellos es Paiz, imputado como el responsable de suministrarle droga al cantante durante dos momentos diferentes del 14 de octubre. Sin embargo, el acusado oriundo de Berazategui niega que le haya suministrado algún tipo de drogas a Liam. “Él me contactó en lo que es mi trabajo, nos pasamos el contacto y nos vimos esa noche. Dicen que él no se estaba drogando, pero cuando llegó al local en el que yo trabajo ya estaba drogado; de hecho, no comió”, señaló en diálogo con Telefe.

Respecto al primer contacto con el británico recordó que Payne “se me acercó, me pidió mi contacto, yo le pasé mi Instagram y él me envió mensajes porque quería drogarse”. “Él ya estaba drogado y creo que se iba a un concierto”, detalló sobre ese intercambio que, de acuerdo a su versión, fue el 2 de octubre y del que fue “la última vez que hablamos”.

Sin embargo, volvieron a cruzarse casi 10 días después: “Yo me subí al hotel y charlamos. Me mostró la música. Nos tomamos unos shots de whisky. Ahí nos drogamos, porque es la realidad, pasó algo íntimo. Me quedé toda la noche”.

Sobre el consumo que hubo esa noche, Paiz fumó marihuana y el músico estaba con la cocaína que está en esas fotos: “La separaba, no sé qué hacía, la limpiaba, eso era cada vez menos, y la fumaba. No le dije nada porque no lo vi mal, lo vi normal, bien”.

“En ningún momento fue agresivo, me trató muy bien, fue muy dulce. Me preguntaba si yo estaba bien”, afirmó. Luego, aseguró que guarda todos los diálogos y que cree que Payne no se arrojó del balcón. “No pudo haberse tirado. La baranda es alta”, argumentó.



Por último, el camarero aseguró que Payne le ofreció dinero que él no aceptó: “Él parecía que siempre quería pagar, tal vez estaba acostumbrado a eso, no lo sé. Él todo el tiempo quería pagar y yo nunca le acepté nada. Y cuando me fui quería darme una ropa para que me lleve, para que sepan que estuve con él. Yo no la acepté, la dejé atrás de la tele. Era un jogging gris con una remera”.

El último contacto fue el mismo día ya que una amiga, fan de la banda pop, lo quería conocer. “Él me dijo que sí”, aseguró y dijo que el cantante “se apareció afuera donde yo vivía y quería que volvamos al hotel”. “Yo le dije que no podía, que tenía que trabajar. Fue la última vez que lo vi”, recordó.

