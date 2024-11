El PRO trabaja un proyecto de reforma constitucional que incluye la reelección para Maximiliano Pullaro

Aunque no planea presentarlo en la Legislatura, el PRO de Santa Fe activó sus cuadros técnicos para empezar a trabajar en un paper acerca de los temas más importantes que le interesaría introducir en la reforma constitucional. Entre los puntos más salientes, se destaca la reelección para Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia.

El PRO no forma parte aún de las frenéticas negociaciones entre el socialismo y la UCR para destrabar la ley declarativa de la necesidad de la reforma constitucional, pero cuenta con tres votos claves en la cámara baja: Astrid Hummel, Ximena Sola y Fernanda Castellani. Por eso, en las huestes radicales saben que una vez que logren zurcir el acuerdo con el partido de la rosa, deberán buscar el acompañamiento de la tropa que responde a la vicegobernadora, como así también del resto de los partidos de Unidos para Cambiar Santa Fe.



Lo que quiere reformar el PRO

Así las cosas, el macrismo santafesino empezó a hilvanar reuniones para pulir las propuestas que quiere llevar a la nueva Carta Magna. Como punto más destacado, se supo que pretenden postular la posibilidad de que se habilite la reelección, incluso para el propio Pullaro. No es menor: nadie imagina que si se habilita la reelección del gobernador, no se permita lo mismo para la vicegobernadora, por lo que Scaglia también entraría en el combo.



Otra de las propuestas en las que trabaja es la constitucionalización del Consejo de la Magistratura, que hoy está a tiro de decreto, para darle un marco institucional sólido a los siempre turbulentos procesos de selección de jueces. También forma parte del menú la extensión de los mandatos de los miembros de las comisiones comunales, que hoy son de dos años y la idea es que pasen a cuatro. Se trata de una iniciativa que implicaría un gran ahorro de recursos al reducir la cantidad de cargos electivos en los comicios de medio término.

En cuanto a la Legislatura, en el PRO saben que la unicameralidad es casi una utopía. No les disgusta un Poder Legislativo de un solo recinto, y que sus escaños se completen con algún criterio que combine representación popular con representación territorial. Sin embargo, saben que es casi imposible que prospere, por lo que buscan modificaciones más sobrias, como eliminar la mayoría fija de veintiocho bancas que se lleva el ganador de la elección a diputados y que los cincuenta lugares de la cámara baja se repartan por sistema D´Hont.

La estrategia de la tropa de Gisela Scaglia

La postura que gana lugar en el PRO es mantener el tema bajo siete llaves. De hecho, no todos los actores son proclives a revelar el contenido de las charlas. Por eso, por ahora se descarta presentar un proyecto de ley declarativa de la reforma -otro más- que incluya estas modificaciones a modo de núcleo de coincidencias básicas. La idea es esperar a que se resuelvan las negociaciones sottovoce que se vienen llevando adelante y se aclare el panorama del proceso reformista antes de dar a conocer una propuesta.

Más allá de esa decisión estratégica, en el macrismo también reconocen que los principales cañones están apuntados a la organización del evento público de asunción de autoridades, el primer gran acto de Gisela Scaglia como presidenta del partido. Será este martes 12 de noviembre, en Santo Tomé. Allí se presentará en público el nuevo consejo directivo, encabezado por la vicegobernadora, y las conducciones de los distintos centros de acción política departamentales.

CON INFORMACION DE LETRAP.