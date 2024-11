José Corral: "La justicia requiere cambios. Nadie puede estar por encima de la ley, tampoco los jueces"

El diputado provincial y dos veces intendente de Santa Fe, Dr. José Corral, rescató el profundo trabajo de la Legislatura para dotar al Ejecutivo de un paquete de leyes relacionadas con la principal demanda de la sociedad: seguridad. Pero también se refirió a otros temas de importancia para la provincia: educación, obras, reforma previsional, necesidad de reformar la Constitución y Justicia, entre otros de candente actualidad.

-Recta final para un primer año de mandato como diputado provincial, un año marcado por cambios profundos, tanto a nivel nacional como provincial…

-Así es. Es un tiempo de cambios profundos, que coincide con una demanda de cambio de la ciudadanía, cambio que se expresó en las últimas elecciones tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Claro que con una propuesta diferente en el nivel nacional que provincial.

A mí me toca ser parte de esta experiencia de cambios profundos en la provincia de Santa Fe. Ser parte de esta gestión que está cumpliendo con esa fuerte demanda de cambio de la ciudadanía. En el caso de la provincia, el primero y más significativo es el tema de seguridad. Y muy claramente se han dado pasos sustanciales. El más evidente es que se pudo dejar atrás la ley de la selva y el gobierno de las mafias en la provincia, especialmente en Rosario y en Santa Fe. Siento que en estos meses se ha recompuesto la autoridad del Estado. Como legislador, sé que hemos aportado a la gestión y a la sociedad una decena de leyes relacionadas con la seguridad.



Los mayores cambios se advierten tanto en la calle como en la cárcel. Fue decisión política del gobernador y de su equipo recuperar el control de la calle y de las cárceles. Y esa mayor operatividad policial está dando respuesta a esa demanda.

Pero además de seguridad, también hay una fuerte demanda de cambio en Educación. Se logró devolver, por ejemplo, la herramienta de la evaluación, porque el anterior esquema de alguna manera desautorizaba parte del proceso educativo que encaraba el docente frente al aula.

La obra pública es otra de las cosas que el gobierno está haciendo muy bien y que tienen que ver con rescatar, creo yo, valores que la sociedad reclamaba y que en el caso de la provincia de Santa Fe están muy claramente formulados y defendidos por políticas públicas: seguridad, educación, obras, producción…

-¿Y a nivel nacional, cuál es tu visión de este año? Porque uno entiende que puede haber procesos similares, pero también marcadas diferencias…

-A nivel nacional, había una demanda de dejar atrás el populismo en su última versión del kirchnerismo, que fue un gobierno disfuncional, donde un presidente sin ninguna autoridad era gobernado por una vicepresidenta que tampoco ejercía. Había que dejar atrás esto de gastar más de lo que se tiene, de un discurso de distribuir derecho cuando en realidad se distribuía inflación y miseria y aumentaba la pobreza…



Y uno ve en este tiempo cambios muy importantes en esa elección: que haya bajado la inflación, que se hace más rápido de lo que muchos creían; que se haya resuelto o mejorado mucho el tema fiscal y que no se gaste más de lo que se tiene, son cosas positivas.

Sin embargo creo que todavía el gobierno de Milei tiene un déficit político muy marcado. Porque no se trata sólo de mejorar los números, del déficit de la balanza comercial o de la inflación. Todo eso es nada si no se tiene un norte, un sentido, una idea.

En nuestra provincia, sí hay comando político y es con el Estado y no sin o contra el Estado. Un Estado eficiente, que cuide los fondos de todos. Desde Unidos, creemos que el Estado tiene una función insustituible y eso también se advierte con la Legislatura. No se puede, como en Nación, ignorar o estigmatizar al Congreso. En Santa Fe, todos los cambios que se llevan adelante -que son muchos, en todos los órdenes y profundos-, con nosotros tuvieron el respaldo de leyes. Leyes que en la gran mayoría de los casos salieron no sólo con el voto de Unidos, sino también de algunas de las fuerzas de la oposición. Y alguna de esas leyes fueron aprobadas por unanimidad.





-Especialmente en materia de seguridad, ¿no? Había una demanda muy marcada y hubo leyes que salieron a entregar herramientas inmediatas al Ejecutivo.

-Claro, exactamente así fue. La emergencia en Seguridad Pública, la ley de microtráfico y la posibilidad de que el Estado provincial pueda tumbar un búnker; la ley de inteligencia criminal en la provincia; una ley orgánica para el servicio penitenciario; una Ley de Ejercicio de la pena privativa de libertad, aplicada especialmente a presos de alto perfil y que permitió darle autoridad al Servicio Penitenciario. Hay que sumar la reforma del Código Procesal Penal; la Ley Orgánica del MPA...

Yo no sé si, a lo largo de la historia, hubo tantas leyes y en tan poco tiempo que permitan generar herramientas de total practicidad y aplicación inmediata, además del acompañamiento que le dimos desde la Legislatura. Incluso mejorando y ampliando algunas de estas leyes.

Desde luego, hay una experiencia de gestión del gobernador que fue ministro de Seguridad de la provincia. Y del actual ministro, que fue funcionario de Seguridad en el Servicio Penitenciario. Decisión política, conocimiento del problema, leyes necesarias y el compromiso de todos los actores, le dieron una riqueza y profundidad a las decisiones que se nota en los resultados. Descendieron marcadamente las estadísticas en términos de los delitos de violencia, altamente lesiva, de homicidios, por ejemplo. Los mejores números desde que se toman estadísticas en la provincia de Santa Fe.

-La Legislatura aprobó también la Reforma Previsional y discute otros que incluyen cambios profundos. Muchas veces no son leyes simpáticas pero parecen encarar problemas de fondo que sí existen…

-En el caso de la Reforma Previsional quiero aclarar desde el vamos que se pide más sacrificio a quienes más ganan. Hay sí, una muy clara decisión de, primero, evitar el colapso. Y para eso había que cortar ese drenaje de fondos creciente que significaba el déficit exponencial de la Caja y que iba a terminar -como en muchas provincias- con las cajas en manos del Anses, que paga jubilaciones que no alcanzan para la canasta básica y que son en algunos casos menos el 50% de lo que cada trabajador ganaba durante la vida activa. Fue una decisión valiente, pero muy necesaria, que va a traer muy buenos resultados, porque se va a poder garantizar la jubilación.

Y quiero destacar también el proceso. Que comenzó con un debate en la Legislatura, donde conformamos una comisión con todos los sindicatos y escuchando a todos los expertos y que incluso tuvo algunos puntos de coincidencia total. Que la Caja siga en manos de la provincia y con el sistema solidario; que sigamos reclamando la parte del déficit que Nación nos debe: como paga a las otras Cajas debería hacerlo igualmente con las transferidas. Debería también cubrir parte del déficit que tiene la provincia. Que haya progresividad en los esfuerzos. Que aporten más los que más ganan y eso se reflejó en la ley.

Por supuesto que, como lo decís, no es una ley simpática. Cuando uno dice va a haber aportes crecientes pero de manera porcentual. No sólo más plata, sino más porcentaje para quienes más ganan durante la vida activa. Aportan más, pero cuando se jubilan tienen beneficios decrecientes porcentualmente.

Por otro lado se cortaron algunas situaciones que no estaban bien y que ayudaban a potenciar la distorsión. Por ejemplo, comprar -entre comillas- años en las moratorias nacionales. Ni siquiera le entraba un peso a la Caja y traían esos años para jubilarse más joven. Eso era claramente una situación insostenible y además injusta. Porque a las obligaciones de la provincia o al déficit de la jubilación de la provincia, lo terminan pagando los santafesinos. No importa si tenés una jubilación provincial o nacional…

Lo que viene

-Quedan un puñado de sesiones hasta fin de año. Y hay en agenda leyes "pesadas": la Necesidad de la Reforma de la Constitución; el Presupuesto y ley tributaria; la Justicia…

-Sí, así es. Bueno, nuestro frente se llama "Unidos para cambiar Santa Fe". No es sólo "Unidos". Es también, y especialmente, "para cambiar Santa Fe". El gobernador lo dijo muchos veces y es lo que más de un millón de santafesinos votaron. Se está cumpliendo ese mandato de cambio y no vamos a aflojar en eso.

La justicia requiere cambios. Nadie puede estar por encima de la ley tampoco los jueces, ¿no? Y entonces la Legislatura va a ser precisa en el tema de la cantidad de miembros que debería ser un número impar, porque así lo dicen los expertos. Y está el tema de la edad. En una República todos tenemos que tener un período. Yo voy a estar como diputado hasta el 10 de diciembre del 2027 y ni una hora más. No puede haber mandatos sin períodos, por eso la ley lo va a precisar. Y confiamos en que llegaremos a una ley que lo precise.

Estamos trabajando muy fuerte para llegar también en la legislatura con una ley de Necesidad de la Reforma Constitucional. La Constitución de Santa Fe tiene 62 años. Cuando se dictó, no había televisores en las casas. Y estamos en tiempos de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, esa vieja Constitución no habla de los Derechos del Consumidor; no habla del Ambiente. Creemos, además, que el gobernador y vice deberían tener la posibilidad de una reelección, como la tienen hoy el presidente y la gran mayoría de los gobernadores y los intendentes.

Todo eso, además de otras reformas que hay que hacer, como unificar los mandatos de los presidentes comunales con la provincia y las ciudades. Y una serie de otros cambios que nos parece que son muy importantes. Así que confiamos en que en las semanas que quedan de noviembre podamos, por lo menos en la Cámara de Diputados, tener aprobada la Necesidad de la Reforma y que requiere dos tercios...

-...y un ejercicio de diálogo y de consenso dentro del espacio o de la coalición y con otras fuerzas…

-El Gobierno también ha manifestado esas voluntades y esas capacidades. Es una gestión con convicciones y fuerza para ejecutar los cambios necesarios, pero que tiene profunda voluntad política y de diálogo. Sobre estos mismos temas que estuvimos hablando, seguridad, reforma previsional o la necesidad de reformar nuestra Constitución provincial, tenés visibles los dos ejes: convicción y diálogo.

Y lo digo, también, con conocimiento, porque estuve en funciones ejecutivas. Intento aportar mi experiencia de gestión y mi experiencia política en estos temas de seguridad. A mí me tocó como intendente llevar adelante programas y articular con la provincia y con Nación. Eso implica tener proyectos e ideas y dialogar, discutir, acordar.

Hay también una experiencia muy rica en los temas de obra pública. Impulsamos el puente entre Santa Fe y Santo Tomé, que finalmente se ha llamado a licitación. Se han puesto las fechas para ejecutarlo. Y sucede otro tanto con la recuperación del edificio del Correo, entre otras obras que necesita el área metropolitana. Estamos haciendo gestiones también para ver si puede retomar la nueva conexión entre Santa Fe y Paraná.

Eso implica un diálogo y un contacto constante con instituciones y vecinos, que además me conocen porque tenemos un vínculo de años de gestión. Quiero, ahora como diputado, cumplir con ese mandato de los santafesinos y honrar el compromiso con la capital y la región, a la que aspiramos a representar de la mejor manera.

Decapitado

-Habrás visto que te decapitamos, en una foto en la tapa del diario y pusimos en lugar de tu cara, la de (el ministro de Obras Públicas de la provincia) Lisandro Enrico…

-(se ríe) Sí, sí. No me di cuenta yo, sino que me avisaron otros. Lo único que tengo para decirles es que como medio periodístico tienen una vigencia enorme y un gran alcance territorial, porque recibí cientos de llamados de todas partes… ¿Qué pasó? ¿No querían que yo esté en esa foto?

Y cuento, entonces, uno de los yerros más difíciles de explicar que tenemos en los más de cien años de historia del diario. Todos los medios tenemos errores, todo el tiempo, algunos muy notorios.

Una vez por ejemplo, en un aniversario de la ciudad y en la cobertura de la jornada hípica tradicional, publicamos la cara de un caballo. El pie de foto decía: "El vicegobernador de la provincia". Y al lado, claro, la foto del vicegobernador, cuyo pie aseguraba: "El caballo ganador". En este mismo diario, en algún momento debimos decir en un título que una señora murió al tocar una verja electrificada (hubo un error mínimo pero terrible en la palabra verja).

Pero en este caso nos referimos, específicamente, a la tapa que El Litoral publicó el 11 de septiembre pasado, para recordar la elección ganada por el gobernador Pullaro exactamente un año antes. En ella aparece una foto con Pullaro y al lado "Enrico", cuando quien estaba en la foto original era el propio José Corral. Es más, en la foto que publicamos por error, Enrico aparece dos veces: al lado de Pullaro y detrás de él, también (que era donde estaba en la foto original).



El error nace de una broma interna y comienza la noche del 10 de septiembre de 2023 y se gesta inocentemente en Sur24, medio del grupo El Litoral con sede en Venado Tuerto. Allí, con buen criterio periodístico, y con el resultado puesto, titularon "Ganó el Sur". Y necesitaban para reforzar ese título "sureño", una foto donde no sólo estuviera Pullaro, sino también otro de los "fogoneros" de la región, el entonces senador por General López, Lisandro Enrico. Pero en la mayoría de las fotos, al menos en el primer momento, quien aparecía al lado del gobernador era Corral y no Enrico, ubicado detrás.

En broma, y en un grupo interno de WhatsApp, uno de los periodistas, sube una foto intervenida por él: la foto que finalmente, un año más tarde publica El Litoral… En su posteo (reitero: en un grupo interno y en broma), ese periodista mandó la nueva versión con el cuerpo de Corral y la cara de Enrico. "Solucionado Enrico jajajaja", pone. Y agrega: "está Lisandro y su hermano mellizo atrás del brazo de Pullaro".

En algún momento de la noche, también, el editor de Sur24, por algún motivo, ve esa "foto" (la de la broma) entre otras posibles, "ve" a Enrico y a Pullaro juntos y piensa que esa es la foto que necesita para la tapa. Y la pone.

Un rato más tarde, alguien advierte el error y se saca esa foto de Sur24… pero nadie se percató que al postular y pasar la foto "bromista", esta ingresó en el sistema y pasó al archivo de El Litoral. Un año más tarde, en septiembre, para recordar el aniversario de la victoria de Pullaro, El Litoral publicó una foto de aquella noche de festejo. ¿Y cuál foto creen que el editor de El Litoral eligió entre las más de cien de esa jornada histórica? Pues bien, claro, la foto de la broma…

Fuente: El Litoral