Cromañón, la serie: mientras Callejeros no autorizó el uso de su música, un tema popularizado por La Renga se volvió el alma del guion

La semana pasada se estrenó Cromañón, la serie que volvió a poner en agenda el trágico incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004 en República Cromañón durante un recital de Callejeros. 194 personas perdieron la vida allí pero también quedaron incontables secuelas tanto en los miles de sobrevivientes de aquella noche, como en las familias de las víctimas e, incluso, en el desarrollo de la cultura rock de la Argentina.

Así como viene ocurriendo con las últimas producciones locales propaladas por las distintas plataformas de streaming, la conversación en las redes sociales se vuelca hacia ahí, volviendo tendencia a una serie para bien o para mal. Al margen de las valoraciones que se puedan hacer sobre esta ficción basada en un triste hecho real, uno de los tópicos principales fue la ausencia total de la música del grupo que lideraba Patricio Santos Fontanet.A lo largo de sus ocho episodios se escuchan, tarareadas por los personajes o como contexto musical, temas de Intoxicados, Las Pelotas, Jóvenes Pordioseros, La Renga, Ratones Paranoicos, Los Pérez García, Ojos Locos y más.

Además, cuenta con un soundtrack original conformado por tracks incidentales y canciones compuestas mayormente por Gabriel Pedernera, baterista de Eruca Sativa y productor de diversos artistas (desde David Lebón a La Bruja Salguero, entre otros). También hay una composición de Santiago Motorizado (”Lo que perdí”). Y hay versiones a cargo de Mujer Cebra (”Triste canción de amor”, original de la banda mexicana El Tri pero popularizada en Argentina por La Renga) y Lucy Patané (el clásico villancico “Noche de paz”, grabado por Sumo en su álbum After Chabón). Pero nada, nada de Callejeros.

A juzgar por los incontables comentarios en las redes sociales -que si bien no llevan la verdad absoluta, definitivamente funcionan como termómetro- la omisión de la música del grupo surgido en la localidad bonaerense de Villa Celina hizo ruido en quienes la vieron, teniendo en cuenta que la masacre de Cromañón se desató en los primeros instantes del show que ellos convocaron en el boliche regenteado por Omar Chabán. Incluso, en el ficcionado escenario aparece una banda con rasgos similares a los integrantes de Callejeros aunque interpretando melodías rockeras que poco se parecen a sus temas originales.

Una de las opiniones públicas más rotundas sobre la música de la serie fue la de Luis Lamas, baterista de Callejeros en su última etapa (reemplazó en 2010 a Eduardo Cabeza Vázquez, quien cometió el femicidio de Wanda Taddei) y en la actualidad, de Don Osvaldo, proyecto que lidera Fontanet. Debajo de una crítica que el periodista Bruno Larocca hizo en su cuenta de Instagram, Lamas escribió: “A la gilada ni cabida. Lo peor no es que una multinacional instale este mensaje, es de esperar... Me parece más patético la cantidad de músicos: ‘artistas’ que compran pescado podrido por ascender en la escena local”. Teleshow quiso dialogar con el baterista, pero cortó la comunicación luego de decir “nosotros no damos notas”.

Según pudo saber este medio al consultar a distintos contactos cercanos tanto al grupo como a los creadores de la serie, la producción de Cromañón hizo un pedido formal a Pelo Music, quienes editan el catálogo, pero Callejeros declinó la propuesta. “En general la banda no participa ni autoriza ninguna sincronización. Pero era obvio, porque esa es la postura histórica de ellos”, le revelaron a Teleshow. “Esto es similar a lo que ocurrió cuando se hizo Tango Feroz, y que Litto Nebbia no autorizó a que se utilizara ‘La balsa’ en la película. Son razones que tiene el autor”, comparó otra fuente.

Por otro lado, Teleshow habló con José Palazzo, quien produjo los shows de Callejeros desde su regreso a los escenarios tras Cromañón (ocurrido el 21 de septiembre de 2006 en la ciudad de Córdoba) y continúa trabajando con Don Osvaldo en la actualidad. “Nosotros no participamos en nada. De la productora me contactaron para darnos la posibilidad de ser parte, de mandarnos el guion de la serie y opinar. Les agradecí mucho la propuesta, pero la banda me dijo que no, que no estaba interesada. Entonces no hicimos nada y ellos no participaron de ninguna manera”, explicó.

Ante este panorama, había que resolver de algún modo la musicalización, clave en cualquier producto audiovisual pero más aun en uno en el que el foco de la historia pasa por allí. Así, y a las órdenes de Adrián Sosa -integrante de Bajofondo, pero en este caso director musical de Cromañón-, Gabriel Pedernera puso manos a la obra para darle forma a la cuestión. “De por sí, escribir canciones es un desafío siempre. Pero hacerlo pensando en personajes de una época determinada, con un entorno determinado, con influencias determinadas, lo es mucho más aun. Así que traté de ponerme en la mente de esos chicos y era otro mundo”, dijo Pedernera en diálogo con Teleshow.

En cuanto al hecho de trabajar la música sin poder utilizar la de Callejeros, Gabriel consideró: “Fue un desafío porque tenés que pintar el paisaje de una ciudad sin poder mencionar a esa ciudad. A mi me encantó hacerlo, porque teníamos que lograrlo con las herramientas que había. Ellos no quisieron ser parte de la serie de ninguna manera, algo que me parece respetable. A la vez, eso generó comentarios raros. Leí a uno que dijo: ‘Seguro la producción los dejó afuera’. Y no, la verdad que no. La idea era poner todo el amor posible en el proyecto y cada uno tiene el derecho de participar o no. A mi me permitió explorar a nivel musical y ponerme en otras cabezas también a nivel musical”.

“La música en esta serie es clave. También el repertorio de canciones licenciadas está buenísimo y eso, de por sí, ya te pinta una escena de un país, de una ciudad y de toda una cultura. Esa selección se hizo muy meticulosamente y con el aval de los sobrevivientes, quienes estuvieron en todo momento ayudándonos a hacer este trabajo de la manera más respetuosa posible”, cuenta Gabriel. Y allí se abrió otro desafío, dadas las distintas corrientes internas y diferencias de opiniones entre los sobrevivientes. Para la realización de la serie colaboraron Celeste Oyola, José Iglesias -abogado y padre de una de las víctimas- y las ONG Nos pasó a todos y El camino es cultural.

La importancia de “Triste canción de amor” en la historia

Hay una canción en el soundtrack que va y viene, a la vez en que sirve para metaforizar el alma de la historia más allá del incendio: ese complicado triángulo amoroso que conforman los personajes Malena (Olivia Nuss), Lucas (José Gimenez Zapiola) y Nico (Santiago Toto Rovito). Se trata de “Triste canción de amor”, original del grupo mexicano El Tri (compuesta por Alex Lora) pero en Argentina popularizada por La Renga luego de que la editaran en su álbum Adonde me lleva la vida (1993). En la vida real, esa canción también quedó muy asociada a la muerte de Mariana Sillota, la novia de Fontanet en 2004, quien estuvo presente en el vip del show infame en República Cromañón. La noticia de su fallecimiento, ocurrido 14 días después del incendio en el boliche, fue comunicada en el site oficial de Callejeros con parte de la letra de la canción. Incluso su foto, en épocas de fotolog, circuló mucho con varios de esos versos adjuntos.

Lo paradójico del caso es que la relación entre Fontanet y Sillota tuvo algo de “triángulo”. Durante muchos años ella había sido novia de Diego Chaca Dorrego, quien en aquel momento era manager de La 25. Pero a mediados del 2004, en pleno ascenso de Callejeros, Mariana -que había sido la protagonista del videoclip de “Chico común”, hit del grupo quilmeño- se fijó en Pato y formaron pareja. Estas idas y venidas amorosas abrieron una fuerte tensión entre ellos, quienes eran amigos. Las rispideces llegaron a su punto culmine durante los días de internación de Sillota, quien falleció en la clínica de la Trinidad de Palermo el 13 de enero de 2005. Y, aunque trataron de ignorarse, debieron volver a verse las caras en el funeral.

“Está todo el tiempo este triángulo entre estos tres personajes, que tienen un amor muy, muy profundo, cada uno por el otro, pero se arma un quilombo. Entonces había que escribir desde esa perspectiva. Y la canción que para mí es de La Renga, porque yo me enteré de grande que era de El Tri, es absolutamente clave”, dice Pedernera sobre “Triste canción de amor”, que en la serie aparece en dos versiones: cantada por quienes encarnan a Malena y Nico, pero también una versión más rockera a cargo del trío indie Mujer Cebra.

Tras el incendio, que en Cromañón se traduce en una escena híperrealista de lo más asfixiante, las vidas de estos personajes quedarán quebradas para siempre y esa canción los acompañará hasta el final en sus días más tristes. Pero a diferencia de los sobrevivientes de la realidad, ellos nunca podrán contar con el refugio ni el consuelo de la música de Callejeros.

