Cami Mayan cruzó a Alexis Mac Allister por las declaraciones sobre su separación: “No salí a ventilar nada”

Camila Mayan rompió el silencio después de que Alexis Mac Allister hablara por primera vez de su escandalosa separación. En diálogo con A la tarde (América), la columnista de Patria y familia (Luzu TV) dio su versión de los hechos.

“No hay absolutamente nada nuevo con Alexis, no hay ninguna historia, no hay ninguna relación”, comenzó diciendo. Respecto al supuesto acuerdo por la compensación económica que le reclama la mediática al futbolista, indicó: “No voy a dar detalles privados de lo que sea el proceso legal. Va siguiendo su curso y yo entiendo que se va yendo de un lado para el otro, que hay un ida y vuelta. Se lo tendrías que preguntar a los abogados”.

Sobre la entrevista que dio el campeón del mundo en los últimos días, Mayan opinó: “No dijo mucho, nada, lo que ya sabemos. No sé si hay mucho para opinar ahí. Yo no salí a ventilar nada. Hubo cosas que me las guardé y las sigo guardando”.

Además, volvió a quejarse porque le faltaron cosas suyas después de separarse de Mac Allister, cuando estaba haciendo la mudanza: “Yo dejé las cajas y me fui. Había cosas personales mías que no eran de valor económico, pero sí sentimental por el simple hecho de ser propias de uno, y es raro no poder disponer de eso. Tenía hasta apuntes de la facultad, regalos de mi familia, libros. Uno construye su vida en su lugar y como que de pronto todo le es arrebatado. Es feo”.

Al ser consultada respecto al final de su relación con el ex Boca Juniors, aseguró: “Yo ya conté cómo me enteré. No fue el 24 (de diciembre), fue en otro momento. Lo conté una vez en mi programa, por si lo quieren ir a ver y tampoco voy a ponerme demasiado en el detalle de lo íntimo de una pareja. Me parece que es puertas adentro”.

“No me gusta mediatizar esto porque es algo superpersonal y privado, de hecho, todo el tema de la causa no solo salí a contar yo, se habló de otro lado. Yo voy atajando los pelotazos y tratando de responder”, aseguró.

Asimismo, la influencer se defendió de quienes la acusaron de hacer pública los motivos de su separación: “A veces me dicen ‘vos, que ventilas, que no soltas’, que bla... Yo estoy todos los días acá (en el stream) hablando dos horas con los chicos... obviamente que voy a hablar de mis relaciones de mis exparejas, de mis relaciones amorosas, de mis desgracias, de mis cosas buenas... hablamos de todo un poco y cuando pueda aportar algo desde mi experiencia, sea algo malo, o sea, algo gracioso, lo voy a hacer... después si los demás hablan porque quieren dar información o hacer quedar mal a otro, es otro tema”.

Fuente: TN