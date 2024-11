Este jueves y el domingo no se saca la basura

El Gobierno municipal comunica que este viernes 15 de noviembre se prestarán servicios públicos diferenciados con motivo del feriado por la conmemoración de un nuevo aniversario fundacional de la provincia. Además, lo hará el lunes 18 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional.

En tal sentido, el jueves 14 no habrá recolección, retomando el servicio el viernes 15 con residuos biodegradables y no recuperables. En tanto, el domingo 17, no habrá recolección, retomando el lunes 18 de noviembre con residuos recuperables.

Asimismo, durante el viernes 15 y lunes 18, el Complejo Ambiental se encontrará cerrado, y el sábado atenderá en horario normal de 7:00 a 12:30. El Eco Punto I (avenida Luis Fanti, frente al Cementerio Municipal) y Eco Punto II (avenida Italia, a 100 metros de calle Corti), se encontrarán cerrados tanto el viernes como el lunes, mientras que el sábado estarán abiertos de 8:00 a 19:00 y el domingo de 9:00 a 15:00.

Por otra parte, el 15 y el 18 de noviembre, no circularán los minibuses que forman parte del transporte público de pasajeros, si lo harán el día sábado 16. La ZEC (Zona de Estacionamiento Controlado) no se cobrará el viernes ni el lunes; si se controlará el sábado de manera normal.

A su vez, el ingreso al Cementerio Municipal se encontrará habilitado durante el viernes 15 y el lunes 18, en tanto que la oficina administrativa estará cerrada y se mantendrá una guardia mínima en caso de sepelio

El 147 “Gestión de Reclamos” atenderá mediante contestador automático durante el viernes 15 y el lunes 18.

Finalmente, el edificio municipal y sus dependencias estarán cerradas el 15 y el 18 de noviembre.

