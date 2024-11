Esteban Lamothe blanqueó su romance con una actriz y contó cómo fue la primera vez que hicieron el amor

Esteban Lamothe confirmó que está en pareja con Débora Nishimoto, actriz que ganó reconocimiento en los últimos meses tras su participación en la exitosa serie de Netflix, Envidiosa, donde compartieron elenco.

Al aire de Galanes en temporada baja (Blender), el actor reconoció: “Es mi pareja, mi novia. Sí, tengo novia”. “Cómo sos noviero, eh ¿cuánto duraste soltero? hijo de p... dos semanas”, le dijo Galia Moldavsky, conductora del programa donde él es columnista. El intérprete se hizo cargo y dijo: “Un mes. La vida para mí no tiene sentido si no tenés un novio o una novia. Finalmente, cuando coj... con una persona, una vez, dos veces, y me gusta, y sigo cog... y me gusta un libro que me dio y te gusta otro libro, y te hace reír y ella se ríe de mis chistes...”.

“Se llama Débora Nishimoto. No es china, es argentina. Los abuelos son japoneses, pero ella es argentina”, aclaró sobre la artista. Acto seguido, se animó a dar detalles íntimos: “Hicimos el amor el último fin de semana de grabación de la novela y el lunes grabamos juntos y terminó. No estuvimos durante ocho meses de la novela, solo conversábamos”.

Por último, Lamothe cerró: “Yo estuve en pareja mucha parte de ese tiempo. Ya el primer día que la vi fue ‘nah, mirá lo que es esto, es hermosa, no se puede creer’”.

