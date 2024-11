Dudas y contradicciones en el Gobierno sobre la conveniencia de que CFK sea candidata

La condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad no fue un hecho que pasó desapercibido para el gobierno de Javier Milei. Al contrario: a las expresiones públicas, se sumaron debates sobre la conveniencia o no de que la ex vicepresidenta de la Nación esté presente en el tablero electoral del año próximo, con distintas evaluaciones.

En los pasillos de Balcarce 50, una vez que la Cámara Federal de Casación Penal emitió su sentencia en el expediente que involucra a Kirchner, se dedicaron a aclarar que se deben respetar las decisiones de la Justicia y cargaron contra la gestión kirchnerista por “corrupta”.

Pero, al mismo tiempo, señalaron que el fallo que le prohíbe ejercer cargos públicos no se ajusta a sus intenciones.

A diez meses de su llegada al poder, en La Libertad Avanza evalúan como “redituable” continuar en plena polarización con el kirchnerismo.

Por lo cual, que CFK no pueda estar en el tablero de las elecciones de 2025 “no es positivo”, expresaron en LLA.

Hoy, con encuestas en la mano, en las filas del oficialismo subrayan que Kirchner tiene una intención de voto del 30%, que no hay otro dirigente que coseche tantos puntos, y que todavía una buena parte del electorado es capaz de acudir a las urnas y apoyar a la figura política que esté enfrente de la ex mandataria, como alguien de la dirigencia libertaria.

La posibilidad de que no pueda competir, argumentan, lleva a un escenario totalmente impredecible, sin orden y que podría complicar a las fuerzas libertarias. El análisis no es totalmente lineal ya que cerca del Presidente plantean que si la ex mandataria no aparece en el tablero electoral del año próximo, las chances de otros postulantes pueden crecer al absorber los votos que ella tiene y la elección se tornaría más pareja, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. De este modo, en LLA no hay un acuerdo total sobre el beneficio o no de que CFK juegue.

Por otro lado, pese al antagonismo que plantean, con cruces que se incrementaron luego del retiro de la pensión que cobraba por haber ejercido la jefatura de Estado y que siguió con la quita de la jubilación a su ex vicepresidente Amado Boudou, cerca del Presidente saben elogiar a CFK.

Por ejemplo, destacan “su inteligencia”, su “valentía” y que con la referente del Partido Justicialista “se pueden discutir ideas, como pasa con Milei”. Incluso, agregan que gracias a los planteos que realiza Kirchner a través de sus cartas y expresiones, se permiten “ver dos modelos de país totalmente opuestos”. “Ningún dirigente es capaz de discutir con Milei ideas como Cristina”, dicen cerca del jefe de Estado cuando se consulta por CFK.

Milei, cuando se conoció la sentencia, resaltó la necesidad de respetar las decisiones de la Justicia, con dardos a la figura del peronismo.. “Recuerdo que en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Por los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones. Bueno, en el día de hoy (durante este gobierno) la Justicia Argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex presidente. Podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción”, lanzó el Presidente en sus redes sociales.

Más allá de concentrar esfuerzos en seguir colocando en el ring a CFK, en la administración libertaria también apuntan a que deben continuar incrementando el volumen político del espacio de cara a la elección del año próximo. En primer lugar, con una cuidadosa selección de candidatos, para no repetir los errores de 2023.

Y se intentará fortalecer el armado en Córdoba, Santa y Buenos Aires a fines de año.

* Para www.perfil.com