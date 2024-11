Pullaro firme con Milei: "Bajo ningún concepto vamos a entrar en un toma y daca por la deuda que Nación tiene con Santa Fe"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, respondió con firmeza al presidente Javier Milei, rechazando la propuesta de ceder las rutas nacionales a cambio de la condonación de la deuda que la Nación tiene con la provincia. Pullaro afirmó que esta oferta no es aceptable y que Santa Fe continuará reclamando lo que le corresponde.

“No está bien que nos quieran cambiar la deuda que tiene Nación por el traspaso de las rutas. No haríamos ningún tipo de negocio. A las rutas no las tendría que agarrar yo, porque me compro un problema. Porque lo que no arreglan ellos lo tendré que arreglar yo. Pero como no lo hacen, alguien lo tiene que arreglar. Porque por allí transitan santafesinos”, dijo con contundencia el gobernador.

Pullaro visitó la localidad de Serodino en el marco de los festejos por los 138 años de su fundación. Durante su visita, destacó la importancia de revalorizar la historia y la cultura local, y se mostró sorprendido por el desarrollo y la belleza del pueblo. Estuvo acompañado por el senador departamental, Hugo Rasetto, la presidenta comunal, Marilina Ascani y el director de la Unidad de Gestión Ferroviaria de la provincia, Juan Pío Drovetta.

En un breve contacto con la prensa en el flamante “Vagón del Stream”, una antigua unidad de carga ferroviaria remozada y convertida en estudio radial, Pullaro subrayó el esfuerzo y la dedicación de los habitantes de Serodino, resaltando la colaboración entre los clubes locales y la importancia del deporte y la cultura en la vida de los pueblos. Además, mencionó los desafíos que enfrentan las localidades pequeñas y la necesidad de brindarles las mismas oportunidades que a las ciudades.

La postura de Santa Fe frente a la deuda nacional

En relación a la propuesta del presidente Milei, Pullaro fue contundente: “No está bien que nos quieran cambiar la deuda que tiene la Nación con la provincia por el traspaso de las rutas nacionales. No haríamos ningún tipo de negocio. Nos tomamos un problema que es de ellos para resolverlo nosotros y encima nos dicen que la deuda no la tenemos más”. El gobernador enfatizó que Santa Fe seguirá reclamando la deuda que la Nación tiene con la provincia y que esos fondos se destinarán a obras públicas.

El gobernador también explicó que, aunque la provincia está dispuesta a hacerse cargo de las rutas nacionales debido a la falta de mantenimiento por parte de la Nación, “esto no debe ser a costa de condonar la deuda”, como propuso el gobierno nacional. “Vamos a reclamar y vamos a defender los intereses de la provincia de Santa Fe. Bajo ningún concepto vamos a entrar en un toma y daca por la deuda. La deuda nos la tienen que pagar”, afirmó.

Detalles sobre las rutas

Durante su discurso, Pullaro hizo varias referencias específicas a las rutas nacionales que pasan por Santa Fe y los problemas asociados con ellas. Sobre las RN 11 y 33 mencionó que "fueron prometidas como autovías durante años, pero ninguna de las dos se concretó. Destacó que estas rutas son peligrosas y fueron escenario de numerosos siniestros viales, lo que resultó en la muerte de muchos santafesinos”.

Plan de concesión

El gobernador explicó que Santa Fe tiene un plan para hacerse cargo de las rutas nacionales mediante un sistema concesionario de peaje. Este sistema permitiría realizar las obras necesarias y mantener las rutas, similar a lo que se hace en otros países del mundo.

Subrayó que la Nación no cumplió con el mantenimiento de las rutas nacionales, lo que llevó a la provincia a considerar hacerse cargo de ellas. Sin embargo, enfatizó que esto no debe ser a cambio de condonar la deuda que la Nación tiene con Santa Fe.

El gobernador fue claro en que Santa Fe continuará reclamando la deuda que la Nación tiene con la provincia. Afirmó que estos fondos son necesarios, que son de todos los santafesinos y que, una vez recibidos, se destinarán a obras públicas que beneficien a los habitantes de la provincia.

Equilibrio fiscal

Respecto a las finanzas provinciales, dijo que Santa Fe logró un equilibrio fiscal y que está invirtiendo en obras públicas con recursos propios. Mencionó que el presupuesto para el próximo año incluye 1.500 millones de dólares en obras públicas, el más alto de los últimos 20 años.

