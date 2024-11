Pullaro sobre la Corte Suprema: “Hace más de 30 años que están en ese lugar, así no se puede pensar en una justicia moderna”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habló este viernes sobre la reforma judicial que salió de la Legislatura y trae cambios en cómo funciona y está organizada la Corte Suprema de la provincia.

Con la idea fija de modernizar la justicia, Pullaro defendió los cambios, remarcando que la Corte no tuvo ni un retoque en los últimos 30 años.

El gobernador soltó: “Nosotros damos discusiones que nos llevan a un lugar de incomodidad. Para mí sería más fácil, como muchos me dijeron, ‘te conviene arreglar con la Corte’. Esta Corte no es una Corte que ha obstruido ni que molesta, pero es una Corte que no ha hecho las reformas que necesitamos para tener una justicia ágil, ordenada, más barata, que dé más respuestas“.

El gobernador admitió que se lleva bien con los jueces de la Corte: “No es porque sean gente mala, es gente buena. Yo tengo buena relación personal con ellos. Pero hace más de 30 años que están en ese lugar. Necesitamos pensar en una justicia moderna“.

El gobernador opinó sobre sobre la posibilidad de que Rafael Gutiérrez renuncie a la Corte tras la reforma judicial

Hablando del presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, que dijo que iba a evaluar la reforma y pensar en su retiro, Pullaro destacó su postura, pero dejó en claro que mantiene firme su posición: “Yo valoro y respeto lo que dijo, pero vine para cambiar las cosas. Necesitamos una justicia moderna, que dé respuestas y que gaste menos. Y claramente esta Corte no lo logra hacer, porque hace 30 años que viene haciendo lo mismo”.

Además Pullaro fue consultado por la reforma constitucional en debate, pero dejó claro que no es una prioridad para su gestión, aunque algunos partidos de su frente la impulsen: “La reforma constitucional es algo que toman los partidos políticos que tienen peso en nuestro frente político. Nosotros somos un gobierno constituido por diez partidos y, si Dios quiere, habrá más el año que viene. Pero no estoy empujando la reforma constitucional. Tenemos problemas graves como la seguridad y la educación que necesitan nuestra atención inmediata”.

En un mensaje más general sobre su gestión, el gobernador también mencionó las reformas que ya metió, como la jubilatoria, que admitió que fue incómoda, pero necesaria.

“La reforma jubilatoria nos puso en un lugar de incomodidad, con reclamos permanentes. Pero sin hacer esas reformas no habríamos podido avanzar con muchas obras, como el puente Santa Fe-Santo Tomé, cuya licitación ya está en marcha. Estamos invirtiendo 54.000 millones de pesos en la capital provincial”, destacó.

