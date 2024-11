Cristina Kirchner enfrentó a Milei y a la Justicia: «Estoy dispuesta a pagar el castigo que me quieren imponer»

La ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, llegó a Santiago del Estado en el Día de la Militancia peronista para encabezar un acto en la Asociación Atlética Quimsa. Allí subió al escenario minutos después de las 19:00 acompañada del gobernador, Gerardo Zamora, y líder del PJ santiagueño, José Emilio Neder, con la canción «Fanático» de Lali Espósito como cortina de ingreso, la cual tiene varias referencias al presidente Javier Milei.

La aparición de la dirigente no es menor porque es uno de sus primeros actos como presidenta del Partido Justicialista (PJ) y es su primera aparición pública tras la condena de la Cámara de Casación en el marco de la Causa Vialidad, por la cual la sentenciaron a seis años más la prohibición para ejercer cargos públicos, aunque esto se encuentra en suspenso.

Tras hacer un repaso por todo lo que fue su gestión y parte de su militancia, la ex presidenta Cristina Kirchner, disparó: «La condena y la proscripción son el vuelto de esas decisiones, nunca soñé como militante política que iba a ser presidenta y que además iba a formar parte de un proyecto que desendeudó un país. Marché toda la vida contra el Fondo y la deuda, era una fantasía hacerlo y lo hicimos».

«El castigo que me quieren imponer, al lado que otros sufrieron que ya no están, quienes continúan desparecidos, el precio en definitiva es poco y estoy dispuesta a pagarlo, no me voy a arrepentir de nada de lo que hice, de nada«, aseveró la ex presidenta entre aplausos y cánticos en contra del presidente, Javier Milei, en medio de cada pausa.

Seguido a esto, cuestionó la posición de La Libertad Avanza en contra del Estado y puso como ejemplo a Elon Musk: «Hoy nos vienen a vender que el Estado no sirve y después van con gente que a podido construir lo que tiene por el Estado. Este señor Elon Musk, además de tener el 100% de protección para sus autos eléctricos, Tesla su famosa empresa de autos, empezó con un préstamo del Estado de 465 millones de dólares», recordó.

«El estado en Estados Unidos ha sido el que impulsó y descubrió el internet, el GPS, las pantallas táctiles, ¿saben por que? porque el Estado es el que siempre tiene que estar en la investigación básica», añadió. Entre otras cuestiones, recordó cuando en su presidencia le dio un préstamo a General Motors para invertir ante la caída económica mundial, como para demostrar que no está en contra del capitalismo.

Críticas a Milei y ampliación

Siguiendo con su discurso, la ex mandataria apuntó de lleno contra Javier Milei, a quien le dijo que se parece a un koala, al igual que dijo Máximo Kirchner, y arremetió: «Es un Koala payasezco y humillante, los argentinos no merecemos estas humillaciones, saltó como un koala, merecemos cosas mejores. Que nadie se confunda», pidió.

«No tiene nada que ver un Trump nacionalista, proteccionista, que va a defender una industria de su país. Por si no tienen memoria, el que puso aranceles para bloquear el biodiesel fue Trump en defensa de sus productores, hace lo que tiene que hacer, el que no hace lo que tiene que hacer es el presidente de este país», aseguró Cristina Kirchner en uno de los momentos más tensos de la noche.

Por último, convocó a todos los espacios a militar en este día, no solo a los peronistas, porque «nadie se salva solo» y aseveró: «Perón decía que así como no hay hombre o mujer que escape a su destino, no debería nacer aquel que no es capaz de tener una causa noble y justa que justifique su paso por la tierra, eso es el militante, no tiene un punto de llegada, nunca llega, siempre marcha porque siempre hay que ir más allá, creer en lo colectivo, llega cuando llegan las ideas y convicciones», cerró.

