Éxodo de artistas en EEUU: tras el triunfo de Trump, varios famosos abandonaron la red social X y se pasaron a Bluesky

Las elecciones en los Estados Unidos consagraron al republicano Donald Trump como el nuevo presidente del país, el cual estará asumiendo en el próximo mes de enero en el cargo. Frente a esto, gran cantidad de artistas se expresaron en contra de él y le brindaron su apoyo a la entonces candidata demócrata Kamala Harris, pero ante su derrota en los comicios, quedaron expuestos.

Ante esta situación, muchos de los reconocidos artistas decidieron abandonar la red social X, cuyo propietario es el magnate Elon Musk y quien ejercerá como asesor de la Casa Blanca en el próximo gobierno estadounidense.

Con este panorama, la red social Bluesky se convirtió en la receptora de aquellos artistas que decidieron abandonar X por verse coartados a la hora de expresar sus opiniones en contra de Trump.

¿Qué artistas abandonaron X para pasarse a Bluesky?

Personalidades de la talla de Guillermo Del Toro o Barbra Streisand decidieron abandonar sus cuentas de X y volcarse a la red social Bluesky.



"A partir de ahora, todos los comentarios que publique estarán en Bluesky", escribió Streisand el pasado jueves por la tarde.

Además, Bluesky reportó que desde las presidenciales del pasado 5 de noviembre, ha aumentado sus usuarios en 700.000 y que actualmente ronda los 17 millones a nivel mundial.

Por su parte, el actor Guillermo Del Toro también expresó un mensaje sobre su traspaso de red social: "¡HOLA! Ya estoy aquí y cada vez me pasaré más seguido. Me alegro de estar de vuelta".

Los usuarios que decidieron abandonar X reportaron gran cantidad de problemas con esta plataforma, y también señalaron la existencia de contenido de extrema derecha, discurso de odio, transfobia, racismo o pornografía.

Otros artistas y celebridades que abandonar X y se pasaron a Bluesky fueron la cantante Lizzo, el actor Ben Stiller, más gran cantidad de periodistas de reconocidos medios norteamericanos como CNN, The New York Times, Bloomberg, The Washington Post, entre otros.

Bluesky fue lanzada en 2019 por Jack Dorsey, cofundador de Twitter (X).

