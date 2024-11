Los jugadores de All Boys explotaron contra el árbitro tras la eliminación: "Inclinaron la cancha"

San Martín de San Juan festejó ante su público el pase a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional tras empatar 2 a 2 ante All Boys en un partido lleno de decisiones controversiales que provocó la furia de los jugadores visitantes una vez que finalizó el encuentro.

El experimentado defensor y capitán del Albo, Jonathan Ferrari, habló en medio del tumulto y apuntó directamente contra Fabricio Llobet, el árbitro del partido: "Inclinaron la cancha, Fue una vergüenza. Todo inclinado para ellos".

Las emociones llegaron en el segundo tiempo, cuando All Boys se adelantó en el marcador con goles de Franco Toloza y Tomás Assennato y con el 2 a 0 parcial, los de Floresta estaban alcanzando las semis del Reducido.

Sin embargo, los de Raul Antuña lograron el descuento con un gol de Maxi Casas en donde en la jugada del gol, un jugador del Verde tocó la pelota con la mano. Automáticamente después y antes de sacar del medio, Fabricio Llobet expulsó al delantero Franco Toloza por una supuesta agresión que no se vio en las cámaras y que desató la furia del atacante.

Cuando el Albo estaba buscando el tercer gol en un córner a favor, Juan Salas forcejeó con un rival en el área y tras un leve empuje, el colegiado Llobet determinó echar al mediocampista y dejaba con 9 a los visitantes que ya estaban muy enojados con la conducción del encuentro.

El propio Jonathan Ferrari fue expulsado a falta de pocos minutos del final por una doble amarilla tras un durísimo planchazo y los de Mariano Campodónico terminaron con 8, situación que aprovecharon los sanjuaninos para que por medio de Maxi Casas nuevamente, San Martín llegue a la igualdad y empatara el partido 2 a 2.

Tras el pitazo final, los futbolistas de All Boys fueron a buscar a las autoridades del partido para reclamarles los fallos que perjudicaron al equipo y rápidamente tuvo que intervenir la policía para despejar los disturbios.

Así quedaron las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Luego de que San Martín de San Juan haya eliminado a All Boys, así quedaron definidas las semifinales del Reducido de la Primera Nacional:

Gimnasia de Mendoza vs San Martín de Tucumán

Nueva Chicago vs San Martín de San Juan

Los primeros siete de cada zona, sin contar los punteros, se clasificaron al Reducido, que empareja en octavos de final a 2° vs 8°, 3° vs. 7°, 4° vs. 6° y 5° vs. 5°, todos duelos a partidos único, siendo local y contando con ventaja deportiva aquellos mejor ubicados.

En cuartos de final, a los siete ganadores se le suma el perdedor de la final. En esta instancia se arma una tabla general para volver a emparejar a los equipos, y los partidos pasan a ser ida y vuelta.

Recién la final del Reducido se disputará en cancha neutral y sin ventaja deportiva.

Fuente: 442