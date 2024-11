ATE anunció un nuevo paro de 24 horas para el 5 de diciembre en reclamo de una “recomposición salarial”

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció este martes un nuevo paro para el 5 de diciembre en reclamo de una “inmediata recomposición salarial” y para rechazar el Sistema de Evaluación Pública a los empleados estatales. El paro se ratificó en el Plenario Nacional de Delegados llevado a cabo en el Anfiteatro Eva Perón y que contó con la participación de dirigentes de todo el país.

“Si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos. Ya destruyeron nuestros salarios y ahora con exámenes de idoneidad que son ilegales pretenden seguir despidiéndonos”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, que reclama una “inmediata recomposición salarial” tras la última paritaria, en la que el gobierno de Javier Milei otorgó un 2% para noviembre y 1% para diciembre.

También manifestó el gremio su rechazo al Sistema de Evaluación Pública que impulsa el Gobierno sobre trabajadores con “10, 15 y 20 años de trayectoria brindando servicios para el Estado”, se quejó ATE en un comunicado. Además, exigirá “el cese de los despidos en el sector público, la reincorporación de todos los ilegítimamente cesanteados, el freno al vaciamiento de los organismos públicos y de los intentos de privatizaciones de las empresas estatales”.

“Ya destruyeron nuestros salarios y ahora con exámenes de idoneidad que son ilegales pretenden seguir despidiéndonos”, alertó Aguiar, según publicó en la red social X. En esta línea, planteó: “¿Qué examen nos va a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen ni idea. Estos funcionarios no tienen autoridad moral para evaluarnos”.

Asimismo, habló de un “momento de persecución y maltrato sistemáticos en todas las áreas del Estado”. “Crecen los niveles de autoritarismo y violencia, pero tienen que saber que no les tenemos miedo”, aseveró Aguiar. y siguió: “No soportamos un recorte más sobre nuestros salarios. Exigimos un aumento salarial que saque a los estatales de la pobreza”.

“Por estos días el ajuste se profundiza en las provincias. Rechazamos cualquier posibilidad de que recaiga sobre las espaldas de quienes prestan servicios en estados provinciales y municipales”, concluyó Aguiar, mensaje que estuvo acompañado por un video de él mismo hablando en el plenario sindical y arengando a los afilados al gremio de trabajadores estatales.

Con información de www.elintransigente.com