Franco Colapinto rompió el silencio: la respuesta sobre su vida privada y la ironía sobre los comentarios en redes

En la previa de su participación en el Gran Premio de Las Vegas, Franco Colapinto reapareció públicamente tras varios días agitados por cuestiones extradeportivas. El piloto habló en una breve conferencia de prensa y luego se encontró con muchos argentinos en el Fan Zone organizado por Williams, donde también contestó algunas preguntas.

A la hora de responder sobre los videos en Madrid junto con la China Suárez, el nacido en Pilar fue concreto: “No hay nada para contar, voy a hablar de automovilismo y nada más. Voy a hablar de la carrera, estoy enfocado en la carrera de Las Vegas”.

“Hice mucho simulador. Es un circuito que es muy divertido, es nuevo, una pista que atrae a muchos pilotos, es una ciudad magnífica de noche, así que estoy con mucha felicidad y muchas ganas”, concluyó el joven de 21 años, que evitó hablar de su vida personal.

La ironía de Colapinto sobre el revuelo en las redes sociales

A raíz de lo sucedido en España, tanto Franco como su entorno recibieron miles de comentarios y opiniones de parte de los fanáticos. Tal es así que su agente, Jamie Campbell-Walter, lanzó un explosivo posteo en X pidiéndole al público que dejara de opinar.

Ya en el Fan Zone, un aficionado le preguntó cómo se preparaba mentalmente para sus carreras y sobre la lucidez para tomar decisiones en fracciones de segundo. La respuesta del argentino hizo reir a todos: “No, mentalmente bárbaro… Habrás visto las redes sociales… Estoy bárbaro mentalmente“.

“No des bola, no tenés que explicarle nada a nadie. Hacé lo que quieras con tu vida”, le devolvió el fanático desde el campo. “Desde muy chiquito tuve un psicólogo que me ayudó y me ayuda mucho hoy en día. En el deporte en general es cada vez más importante estar bien mentalmente y más fino de la cabeza”, contetó Colapinto.

“No te voy a decir qué hago porque me lo van a copiar todos. Es un secretito”, bromeó para cerrar.

Cuándo corre Colapinto en Las Vegas

La próxima carrera de Franco Colapinto se llevará a cabo el domingo 24 de noviembre de 2024 en el Gran Premio de Las Vegas , que se disputará a las 3AM de Argentina debido a que es un circuito nocturno y se corre a las 22:00 del estado norteamericano de Nevada.

Tal como sucedió en el Gran Premio de Baku, en el que Colapinto terminó octavo y logró su mejor performance, el circuito de Las Vegas es urbano, en lugar de ser en un autódromo. El nacido en Pilar buscará volver a sumar puntos luego de su complicada carrera en Brasil.

Cómo ver la Fórmula 1 en Argentina

Toda la temporada 2024 de la Fórmula 1 será transmitida por Disney+ a través de su plataforma de streaming, mientras que FOX Sports junto a ESPN lo harán por TV. Además, los usuarios también se podrán suscribir a F1TV -sitio oficial- para seguir las carreras por internet.

