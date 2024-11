El diputado massista Ramiro Gutiérrez apoyó la ley del Juicio en Ausencia: “Habrá justicia sin resquicios para la impunidad”

En el marco de la reunión que llevó a cabo ayer martes la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, el diputado massista Ramiro Gutiérrez expresó su apoyo al proyecto del Juicio en Ausencia para delitos aberrantes impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei, que modifica el Código Procesal Penal vigente para garantizar que los procesos judiciales continúen incluso si el imputado no está presente en el proceso.

Gutiérrez, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, subrayó durante su presentación que su respaldo a la iniciativa va de la mano con el ya manifestado anteriormente por el ex candidato presidencial Sergio Massa, quién ya había previsto este tipo de juicios en el artículo 72 de su Código Procesal Penal, el cual elaboró en el año 2014. Además, según afirmó el legislador, fue uno de los puntos centrales por el que Massa confrontó a Javier Milei durante el debate presidencial previo a los comicios.

“Siguiendo esa línea histórica, que nos define en el entendimiento de que la República Argentina debe juzgar a aquellas personas que la lesionan gravemente, y que luego son contumaces que se escapan de las mallas y las redes del derecho penal, y que en algún momento la ley debe exclamar con dureza su voz frente a la impunidad, hemos marcado un apoyo de que la idea de que la Argentina tenga el Juicio en Ausencia”, sostuvo Gutiérrez, aunque aclaró que el apoyo al proyecto es “con disidencias parciales”.

En ese sentido, profundizó: “Hemos presentado un proyecto que entendemos tiene legislaciones más meticulosas en puntos como la extradición, qué pasa cuando el Estado argentino pone la mano sobre el contumaz y lo trae, creemos que eso debe estar perfectamente tasado, o qué es lo que pasa cuando el imputado se presenta: qué va a ser de su vida recursiva, cuáles son los diferentes momentos donde se presenta y cuáles son las facultades del juez frente a quien se presenta a estar a derecho”.

“El que se evada maliciosamente para evitar su responsabilidad penal, debe saber, que de ahora en más el proceso continúa y habrá justicia sin resquicios para la impunidad”, advirtió Gutiérrez, autor junto a Graciela Camaño de uno de los proyectos en tratamiento.

Con esta nueva categoría judicial, que solo se aplicará para casos aberrantes, como los previstos en el Estatuto de Roma (genocidio, lesa humanidad, crimines de guerra, agresión) y la Convención Interamericana contra el Terrorismo, los procesos penales dejarán de suspenderse frente a la rebeldía o ausencia del sospechado.

La nueva redacción, sobre la cual hay acuerdo mayoritario entre los diputados de diferentes bloques, establece que el juicio penal debe seguir adelante cuando el sospechoso, “conociendo la existencia del proceso en su contra no se presentare, no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial”.

Esta ley se enmarca en un permanente y sentido reclamo por verdad y justicia frente a los atentados terroristas a la Embajada de Israel en Argentina y AMIA, que ocurrieron en Buenos Aires en la década del noventa.

Justamente en julio pasado, cuando el Gobierno presentó la ley de juicio en ausencia, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, expresó: “Hace 30 años volaron la AMIA los iraníes. No pueden ir presos porque están prófugos y escondidos, pero no se puede hacer nada. Esta ley nos va a permitir juzgarlos igual. Vamos a hacer el juicio y con todas las pruebas podremos mandar una orden de captura internacional”.

El objetivo del Gobierno es garantizar que los procesos judiciales avancen, incluso cuando el acusado no comparezca ante el tribunal. “Si el imputado no comparece o se fuga, seguirá el juicio sin su presencia con una defensa bien resguardada”, amplió por entonces el funcionario, quien también señaló que “se debe terminar con esa costumbre de los juicios en los cajones y archivos”. Luego agregó que “el sufrimiento de las víctimas y de la sociedad lo demandan y es nuestra responsabilidad”.

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sostuvo que “esta es una respuesta del presidente Javier Milei a la sociedad argentina que todos los días siente que hay impunidad”, y afirmó que mediante este nuevo mecanismo procesal que proponen “estamos dando un paso importantísimo en la igualdad de toda víctima frente a la Justicia”.

Con información de www.infobae.com