El sugerente comentario de Julieta Poggio sobre la cita de la China Suárez y Franco Colapinto

Julieta Poggio habla de todos los temas sin filtros y esta vez no fue la excepción. Al ser consultada sobre el romance de Eugenia la China Suárez con Franco Colapinto, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) arremetió contra la actriz.

“¿Qué te parece el posible romance entre la China Suárez y Franco Colapinto?”, le preguntó el cronista de LAM (América). A lo que la artista respondió: “Lo que opinan todos”.

Ante la repregunta, admitió: “Ay, no me gusta... De ese tema no voy a opinar. No quiero”. Con picardía, Pepe Ochoa indagó: “¿La odiás a la China por lo de Marcos (Ginocchio)?”. “Perdón, no quiero”, dijo ella siguiendo el consejo de los asesores que estaban detrás de cámara y que le decían que cortara el tema.

Cabe destacar que Poggio tuvo un affaire con el ganador de Gran Hermano y que, tiempo después, él inició un vínculo con Suárez. Aunque el salteño y la actriz aseguraron que era una amistad, no faltaron las versiones que hablaban de un romance.

