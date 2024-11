Nuevas críticas del Gobierno a Victoria Villarruel: “Lamentablemente comparte mucho tiempo con la casta”

Tras las fuertes declaraciones de Javier Milei sobre la Vicepresidenta en las últimas horas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, redobló este jueves las críticas contra Victoria Villarruel y remarcó la cercanía de la dirigente con el círculo rojo.

“Es obvio que la vicepresidenta está cerca de la casta, está con varios senadores casta. No todos, pero con varios”, dijo el funcionario durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

El portavoz remarcó que su estrecha relación con los referentes de la política tradicional argentina se debe a su cargo como presidenta del Senado de la Nación, el cual la hace estar en contacto con los legisladores y líderes de otros partidos.

En este sentido, Adorni insistió: “Lamentablemente comparte mucho tiempo de su vida en sus labores como vicepresidenta con la casta y eso está a la vista”.

Sus dichos se sumaron a los cuestionamientos planteados anoche por el propio presidente Javier Milei, quien durante un reportaje dijo que la Vicepresidenta estaba alejada de su núcleo cercano dentro del Gobierno, confirmando el evidente distanciamiento que existe entre ambos desde hace varios meses.

“Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete”, detalló el mandatario sobre el rol actual de su compañera de fórmula.

Al ser consultado por el periodista Esteban Trebucq, Milei agregó: “El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”.

Pese a las diferencias con la Vicepresidenta, Manuel Adorni descartó de plano la posibilidad de que Villarruel deje el Gobierno. Ante la pregunta de un eventual pedido de renuncia, el vocero fue tajante: “¿Estás loco? ¿Cómo le vamos a pedir la renuncia?”, reaccionó frente al cuestionamiento realizado durante la rueda de prensa.

Las críticas contra la dirigente llegaron horas después de que se cumpla un año del balotaje en el que el líder libertario resultó electo como presidente. En el marco del primer aniversario, Villarruel había escrito un mensaje en sus redes sociales en el que le agradeció a Milei por haberla elegido como su compañera de fórmula.

“Hace un año los argentinos depositaban sus esperanzas eligiendo con su voto la fórmula Milei-Villarruel para gobernar Argentina hasta el 2027″, escribió al comienzo del posteo la presidenta del Senado.

A pesar del distanciamiento que atraviesa con el mandatario liberal, la vicepresidenta resaltó la campaña que realizaron juntos para llegar a Casa Rosada y se mostró agradecida con él por haberle dado la oportunidad de acompañarlo en el binomio presidencial.

“Con Javier Milei desde julio de 2021 peleamos como David contra Goliath en lo que fue una proeza de esfuerzo y cambio de paradigmas que nos puso en la posición más alta a la que pueden llegar dos ciudadanos”, recordó sobre los comienzos de ambos en la política argentina.

Y concluyó: “Hoy quiero agradecer al presidente por haberme elegido como su compañera de fórmula y a los argentinos por decidir terminar con el oprobio del kirchnerismo. ¡Gracias argentinos por confiar en nosotros!”.

Los quiebres en su relación comenzaron en agosto, cuando los senadores votaron a favor de aumentar su sueldo. Villarruel intentó despegarse de la decisión del cuerpo legislativo de su cámara. No obstante, Milei lo reprochó de todas formas.

A partir de entonces, las diferencias políticas continuaron y se hicieron notar. La última surgió por la visita que la vicepresidenta le hizo a María Estela Martínez de Perón en España, la cual siguió con la colocación de un busto de la ex mandataria en el Senado. Un hecho del que el Presidente salió a despegarse inmediatamente en un reportaje televisivo posterior.

Estas discrepancias hicieron que durante 45 días seguidos Villarruel y Milei no se mostraran juntos frente a la ciudadanía en ninguna actividad oficial. Su reencuentro fue principios de noviembre durante un acto de la Policía Federal, aunque estuvo enmarcado por mucha frialdad, pocas palabras y distancia.

