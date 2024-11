Falistocco presidiría la Corte en el año en que Pullaro modifica su integración

El rosarino Roberto Falistocco volvería a presidir la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, por octava vez en los 34 años que, para entonces, llevará integrándola. Ex funcionario del gobierno de Víctor Reviglio, y artífice de la actual ley Orgánica de Tribunales, ingresó en 1990 y es el ministro decano de la actual integración.

Es también uno de los miembros del Tribunal (de hecho, la casi totalidad de ellos) que supera los 75 años de edad y que, por esa razón y como cada uno de ellos, recibió privada y públicamente la solicitud del Gobierno santafesino de que se retire. Pero hasta el momento no mostró ninguna intención de hacerlo, como tampoco lo hicieron el actual presidente, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler. Sí lo anunciaron, pero invocando motivos personales, Mario Netri (a partir del 1 de diciembre) y María Angélica Gastaldi (desde abril de 2025). El otro ministro es Daniel Erbetta, que no atravesó la barrera etaria que, desde hace pocos días, establece de manera expresa la legislación santafesina, en consonancia con la Constitución Nacional.

El actual panorama es el que permitirá al gobierno de Maximiliano Pulllaro impulsar la designación de tres ministros sobre siete, y especular con que algún otro retiro le habilite la posibilidad de profundizar la renovación a la que aspira. Esto en atención a que, sumadas a las vacantes de los dos ministros que se jubilan, se suma una tercera correspondiente al séptimo miembro que incorporó la última reforma, promulgada este viernes por decreto 2321, y que convierte a la integración del cuerpo en impar.

Nombres y perfiles

El Ejecutivo santafesino ya avanza en el proceso para definir esas postulaciones, en consultas y discusiones internas y con los demás integrantes de la coalición de gobierno (en algún momento se habló también de la supuesta pretensión del gobierno nacional de ocupar uno de esos lugares) pero, según el ministro de Gobierno Fabián Bastia, los nombres "aún no están".

Luego de reunirse con diputados para discutir sobre el proyecto de Presupuesto y la ley Tributaria, el funcionario respondió a los periodistas que "los vamos a enviar cuando los tengamos", y que, en todo caso, lo que se prioriza es "el perfil que nosotros entendemos que deben tener las personas que vayan a ocupar el cargo más alto en la Justicia". A partir de ahí, "esperamos que en diciembre podamos estar enviando tres pliegos, o si nos en diciembre será en febrero", anticipó.

En sintonía con lo expuesto previamente, incluso por el propio gobernador, el ministro precisó que "el perfil para nosotros es sumamente importante: con amplio y contundente conocimiento del Derecho, personas notables, transparentes, reconocidas por su carácter ciudadano. Esto es fundamental, porque queremos jueces cercanos a la sociedad que cambien el modelo de Justicia, que lo hagan cercano y ágil, que produzcan los cambios que se necesitan, que tengan los conceptos de eficiencia, con lo cual el manejo de los recursos humanos y materiales debe ser prioritario. Y sobre todo que sean ciudadanos que entiendan que hay que pagar Iapos, que hay que pagar impuesto a las Ganancias y que su desempeño esté vinculado a ese carácter en lugar de darles lugar a una situación privilegiada".

A la vez, consultado sobre la ley de paridad de género, en atención a la cual los cargos jerárquicos del Poder Judicial deben ser renovados atendiendo "en forma progresiva" la equidad entre varones y mujeres, consignó que "vamos a procurarlo". También, aunque en este caso no lo dijo, la aspiración del gobierno es lograr una representación geográfica más ajustada del territorio provincial.

Reconfiguraciones

En tanto, los miembros de la Corte Suprema de Justicia deberán elegir, en la última sesión de Acuerdos del presente período judicial (esto es, la semana que viene) a quien será su presidente durante 2025. Conforme al criterio de rotación geográfica que el cuerpo estableció oportunamente, en este caso la responsabilidad recaerá sobre un ministro rosarino. Por ello en su momento se especuló con que podría ser Gastaldi, como cierre de su carrera en el organismo, y por los meses que median hasta su retiro en abril. Pero atendiendo a las complicaciones que esto supondría, la idea fue descartada. Y, según pudo establecer El Litoral, el elegido sería Falistocco.

Una designación particularmente significativa, por ser justamente uno de los ministros cuyo retiro esperaba el Gobierno santafesino, y que se produce en momentos en que acaba de desactivarse un fuerte conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, que motivó una serie de paros y jornadas de protesta. Y que también adquiere relevancia por el hecho de que Falistocco, ya entrenado en estas lides, volverá a estar al frente del Tribunal Electoral en un año en que se llevarán a cabo comicios nacionales y locales en la provincia.



Finalmente, a Falistocco le tocaría, una vez más, encabezar un tribunal cuya integración ya vio renovarse por completo. Y que, en este caso, con la incorporación de cuanto menos tres nuevos miembros, está a las puertas de una reconfiguración de las mayorías y las relaciones de poder que rigieron durante los últimos veinte años.

