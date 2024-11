Netanyahu acusó de "antisemita" a la Corte Penal Internacional tras emitir su orden de captura

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó el pedido de captura en su contra por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), que también incluye a su exministro de Defensa Yoav Gallant y a un líder de Hamás.



Netanyahu salió hablar horas después de la decisión de la CPI a la que acusó de haber emitido un fallo "antisemita". Además aseguró que "ninguna decisión antiisraelí en la Corte de La Haya impedirá que el Estado de Israel defienda a sus ciudadanos. Israel no reconocerá la validez de esta decisión".

Mientras continúa la escalada del conflicto en Gaza y el Líbano, el primer ministro israelí calificó al organismo con sede en La Haya de ser un “parcial y discriminatorio” y calificó a la acusación como “absurda y falsa”. Además, comentó que “la decisión antisemita de la CPI equivale al moderno juicio a Dreyfus, y también terminará así”.

Durante su discurso Netanyahu expresó: "No cederé a la presión, no retrocederé y no me retiraré hasta que se alcancen todos los objetivos bélicos fijados por Israel al inicio de la campaña".

También atacó al fiscal Karim Khan ya que "la decisión fue tomada por un fiscal jefe corrupto que intentaba salvar el pellejo de los graves cargos que se le imputan por acoso sexual, y por jueces parciales motivados por el odio antisemita hacia Israel”.

Fuente; C5N