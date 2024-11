Por qué Mauro Icardi regresa a Turquía y qué espera lograr tras su separación de Wanda Nara

Mauro Icardi viajó a la Argentina para recuperarse y encontrar consuelo en el amor de sus hijas y tratar de reconstruir su relación con la conductora, según revelaron fuentes cercanas a la pareja.

Sin embargo, esto no solo no ocurrió, sino que la llegada del delantero del Galatasaray al país después de sufrir una lesión grave en la rodilla derecha durante un partido en Estambul empeoró la situación.

Después de las denuncias de la modelo contra su exesposo, el deportista dejó la propiedad que compartía con ella en Libertador y decidió irse a su residencia de Santa Bárbara, en Nordelta, donde pasó los últimos días con sus herederas. Posterior a muchos enfrentamientos tanto legales como cibernéticos con la madre de sus hijas , el rosarino optó por volver a Turquía con un objetivo claro.

Mauro Icardi vuelve a Turquía con un claro objetivo



Mauro Icardi es muy querido y admirado por todos los aficionados del Galatasaray. Él logró ganarse su lugar en el equipo turco desde que se unió en septiembre de 2022 y hace dos años se consolidó como líder de este equipo. Los seguidores turcos del rosarino no se encuentran nada contentos con la situación de conflicto que él está transitando con su exesposa.

En más de una ocasión, tanto los medios como los perfiles de las redes sociales provenientes de Estambul demostraron su desacuerdo con la situación e incluso amenazaron fuertemente a través de las redes sociales a Wanda Nara.

Después de días viviendo en el país y recuperarse de su lesión, Icardi decidió volver a su vida deportiva para nuevamente alegrar al público que lo sigue. En este sentido, el director técnico del Galatasaray, Okan Buruk, habló sobre la situación del futbolista y dijo: "Si no fuera por los problemas que tuvo Icardi con su esposa, las cosas serían diferentes ahora mismo. Quizás sería el delantero de la Selección Argentina. Es posible que Icardi haya perdido muchas cosas en su vida por esto. Es una persona familiar. Ama a su familia, ama a sus hijos. Tiene muy buen corazón y ama mucho a los suyos. Siempre quiso proteger a su familia y siempre lo ayudamos".

Sobre el desempeño del rosarino en el campo, el DT explicó: "Lo más importante en la vida es la familia. El fútbol no puede desbancarla, ni un partido. Si el jugador no está contento, no podrá actuar en el campo. Siempre traté de apoyarlo. Ahora vamos a ver si hacemos posible que vuelva lo más rápido posible". Por lo que se sabe, los directivos del mencionado club quieren que Mauro sea intervenido en Estambul y que su recuperación sea controlada por Yener Ince, quien es médico de su club.

La vuelta de Mauro Icardi a Estambul no solo se trata de una meta profesional, sino que también él busca viajar con sus hijas Francesca e Isabella. Según Yanina Latorre, él "Quiere lleváselas para allá, donde la ley lo favorece porque es el último domicilio de las chicas y donde estaban anotadas en la escuela". Esta determinación sigue generando aún más polémica en la separación del momento.

