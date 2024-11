Inflación, cepo, dólar: Luis Caputo adelantó lo que se viene para la economía en 2025

El ministro de Economía, Luis Caputo, dejó una importante cantidad de definiciones económicas con respeto al final de este año y de cara al 2025, en una disertación el viernes pasado en el Congreso de Economía Regional, en el Club de la Libertad en Corrientes

Las definiciones más importantes de Caputo para el 2025

Caputo participó el viernes pasado de un conversatorio en el 11° Congreso de Economía Regional organizado por la Fundación Club de la Libertad de Corrientes, en donde resaltó el programa de ordenamiento de la macroeconomía encarado por el Gobierno Nacional.

En su disertación Caputo, aseguró que al Gobierno de Javier Milei le sigue preocupando la inflación y que se está ocupando para mantener el índice de precios a la baja en los próximos meses.

"Nos sigue preocupando y nos seguimos ocupando de la inflación", sostuvo el ministro luego de explicar que en once meses de gestión lograron recomponer los precios relativos.

El siguiente paso, dijo, "es generar la estabilidad macro que atraiga inversiones extranjeras y nacionales y que se está observando en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)".

En otro tramo de su exposición, Caputo habló acerca de la reducción de impuestos y detalló cuál es el camino para bajar los tributos. "Para poder sacarlos necesitamos tener exceso de los ingresos sobre los gastos, es decir, superávit, para eso es importante que la economía crezca", señaló.

Y agregó: "La baja de impuestos es un proyecto a futuro. Esta decisión, en el corto plazo, genera un agujero fiscal importante y hay que financiarlo".

El Gobierno quiere levantar el cepo el año que viene

Caputo, volvió a reiterar que la salida del cepo cambiario se realizará en 2025 y brindó detalles al respecto. "Vamos a salir en el 2025. Nosotros siempre dijimos que hemos fijado condiciones y no fechas", afirmó el funcionario.

También explicó que la apertura del cepo cambiario se va a realizar cuando "no genere ningún estrés en la gente y en las empresas".

Hay que destacar que, en relación a un futuro levantamiento del cepo cambiario, Milei explicó el miércoles en una nota de LN + cómo y cuándo saldrá del cepo cambiario.

En ese aspecto el mandatario dijo que para eliminar el cepo hay que cumplir tres condiciones:

1)Que la inflación de precios minoristas se mantenga por lo menos durante tres meses en alrededor del 2,5 % mensual.

2)Que si eso se produce se podrá reducir la tasa de devaluación mensual del peso frente al dólar en el mercado del oficial, del 2% al 1%.

3)Que se necesita conseguir un paquete de dólares extra.

"Si conseguimos ayuda internacional, como la del Fondo Monetario Internacional (FMI), podemos salir del problema más rápido. Pero estamos estudiando todo, porque con la baja del riesgo país las cosas se están volviendo más simples", agregó.

Sobre la baja del riesgo país, según pudo saber Iprofesional, no habría que descartar que el Gobierno con un riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, salga a colocar un bono en el mercado internacional en caso de no lograr los 10.000 millones de dólares adicionales que podría solicitar de ayuda al FMI.

Milei volvió a reiterar que los controles cambiarios se irán eliminando en forma paulatina y por decisión de los actores económicos, no del Gobierno. "Sacar el cepo, lo voy a sacar. Pero esto es un proceso de mercado y se tiene que resolver a través de los individuos", dijo Milei.

¿Un nuevo acuerdo con el FMI?

En el mercado local y en el exterior se rumorea que el Gobierno está explorando la opción de solicitar un nuevo acuerdo con el FMI.

Por otra parte, señaló que la inflación "prácticamente convergió al crawling peg" y adelantó que el Gobierno se prepara para frenar todavía más la devaluación del tipo de cambio oficial, que está fija en 2% desde diciembre de 2023.

"Si la inflación se mantiene baja, el próximo paso sería bajar el nivel de ajuste del tipo de cambio oficial y contribuir a un nuevo y más bajo escalón inflacionario", dijo Caputo. Pero para que esto ocurra, el funcionario subrayó que deben acumular mayores reservas internacionales.

En esa línea, Caputo reiteró en su disertación del viernes que el Gobierno está buscando un nuevo préstamo con el FMI.

"El nuevo programa que estamos hablando con el FMI va a implicar una infusión de dólares para sanear más rapidamente el balance del BCRA. Una vez que se den todas estas condiciones vamos a poder salir de estas restricciones (cambiarias)".

Al respecto hay que señalar dos días después de la reunión entre Javier Milei y la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en la cumbre de Río de Janeiro del G20, el organismo confirmó que el Gobierno está buscando un nuevo préstamo. "Las autoridades están explorando ahora la opción de pasar a un nuevo acuerdo con el Fondo", dijo la vocera de la entidad, Julie Kozack, en una conferencia del jueves pasado.

"El personal del FMI sigue trabajando estrechamente con las autoridades y está listo para apoyar a Argentina y a su población, para consolidar los avances recientes y abordar los desafíos pendientes", agregó, en línea con el mensaje que la propia Georgieva publicó en X tras el encuentro con Milei.

"Hicimos un balance de los impresionantes avances logrados en la estabilización de la economía y en el fortalecimiento de su base de mercado. Estamos dispuestos a apoyar a la Argentina y a su pueblo para seguir avanzando sobre la base de estos logros", había dicho la directora gerente del FMI.

La última revisión del programa de facilidades extendidas que la Argentina tiene en la actualidad fue el 8 de junio y la vocera remarcó que los desembolsos bajo ese acuerdo alcanzan los u$s45.000 millones.

Sin embargo, no dio detalles sobre la dos auditorías que quedan pendientes: la novena, sobre los números de junio y la décima, sobre las cuentas públicas de septiembre.

Kozack elogió los resultados del plan económico del Gobierno: "Las autoridades argentinas siguen aplicando su programa de estabilización económica y está dando resultados impresionantes".

Estos resultados clave incluyen una reducción considerable de la inflación, el superávit fiscal y una mejor cobertura de las reservas. También hay señales nacionales de una recuperación tanto de la actividad económica como de los salarios reales".

Uno de los puntos ásperos en la discusión con el FMI es la continuidad del cepo al dólar. El organismo ya dijo en documentos oficiales que las políticas del Gobierno en el frente cambiario deben evolucionar. Consultada al respecto, Kozack insistió en esa idea.

"El programa de estabilización ha dado hasta ahora resultados mejores de los previstos y, para mantener la perdurabilidad de estos impresionantes resultados en términos de estabilidad y crecimiento, sigue siendo fundamental, por supuesto, adoptar un conjunto coherente de políticas, incluidas las de carácter fiscal, monetario y cambiario", afirmó.

Y cerró: "Por supuesto, nuestro equipo y las autoridades están trabajando muy de cerca en estas cuestiones, al tiempo que continúan este diálogo muy constructivo".

Al respecto el jueves pasado el vocero presidencial y secretario de Medios Manuel Adorni fue consultado al respecto y su respuesta fue: "Seguro que va a haber un nuevo acuerdo, está el camino allanado para que haya un nuevo acuerdo lo más rápido posible".

En el mismo sentido, Adorni consideró que "no hay razón para que no se apoye el acuerdo con Argentina", pero hizo una aclaración relevante con la intención de que no haya interpretaciones apresuradas porque habló de un nuevo convenio, "sea o no con fondos extra".

Durante el encuentro en Corrientes, Caputo indicó que al inicio de la gestión se fue a "una situación de shock, lo que permitió reducir cinco puntos de déficit fiscal en el primer mes, reducir diez puntos de déficit cuasifiscal en seis meses y terminar con la emisión monetaria".

Un 2025 con más inversiones

Caputo afirmó que "la estabilidad macro atrae inversiones" y que ya "están empezando a haber inversiones externas y de empresarios locales grandes en tiempo récord".

En ese evento corrió la noticia que el equipo económico espera que las calificadoras de riesgo mejoren sustancialmente la calificación crediticia de la Argentina en la revisión de marzo, para marcar un nuevo hito en en programa.

"La apuesta es salir de la franja de mercado de frontera para ubicarse apenas un escalón abajo de Brasil", comentó una fuente cercana a Caputo.

La mejora de la calificación crediticia, junto a la baja del riesgo país, es clave para que la Argentina pueda regresar a los mercados voluntarios de deuda, y es una manera de conseguir los dólares que hoy escasean.

Para abrir el cepo se necesitan dólares, pero lo dólares no vienen porque hay cepo. En este pulseada, Caputo intentó ordenar las expectativas al afirmar que: "Cepo no se levanta hasta que las reservas sean positivas", definió.

El ministro entiende que con las expectativas alineadas, los dólares aparecen. Entonces, lo que el ministro necesita es mostrar un sendero de mejora y ahí la suba en la calificación crediticia es clave.

El ingreso de dólares a la Argentina se da por dos vías: la cuenta corriente, a través de lo que Argentina exporta menos lo que importa, y la cuenta capital, por la que entra el crédito, financiamiento, inversiones o deuda.

La ilusión del gobierno sobre la cuenta corriente está puesta en Vaca Muerta, que según las proyecciones menos optimistas, arrojará un superávit comercial de u$s8.000 millones en 2025.

El cambio en el nivel de calificación es un asunto complejo que va más allá del riesgo país. Los países que alcanzan la categoría de "investment grade" son considerados libres de riesgo, lo que significa que ofrecen seguridad jurídica y liquidez.

Dentro de la región, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, y Panamá son grado de inversión. Brasil se encuentran en la categoría de emergentes, donde las inversiones son posibles pero con ciertas restricciones.

En ese sentido la situación de Argentina es un poco más preocupante. Se ha catalogado como un país fronterizo, lo que alerta a los fondos internacionales a desaconsejar invertir.

En marzo, la calificadora Standar & Poors elevó la calificación de Argentina a "CCC" desde "CCC-". Si bien es una de las peores marcas que pueda haber para el rating de un país, la mejora llegó de la mano de la transferencia de la deuda del BCRA al Tesoro, el famoso desarme de la bomba de las Leliqs.

En el equipo económico se entusiasman con dar un salto importante con las próximas calificaciones previstas para marzo. Con calificación CCC, como Argentina, están países, como Ucrania, Camerún, Etiopía y Mozambique.

Si Argentina lograra el upgrade al que apunta, pasaría a la calificación "B-" como Egipto, República Democrática del Congo, Uganda, Madagascar, Angola y Papúa Nueva Guinea.

El BCRA viene bien con las reservas

El otro tema que preocupa al equipo económico es la acumulación de reservas internacionales del BCRA, pero Caputo dio tranquilidad ese ese sentido al manifestar que el BCRA viene comprando muchos dólares en los dos últimos meses.

El BCRA logró sumar en noviembre un saldo positivo de más de u$s1.300 millones por la intervención cambiaria, un resultado muy favorable dada la estacionalidad del comercio exterior en el último trimestre del año.

Las reservas internacionales brutas, crecieron en u$s350 millones a u$s30.845 millones. El stock de reservas es el más elevado desde los u$s30.857 millones del 28 de junio de 2023.

Por su parte los depósitos privados en dólares cayeron por quinto día seguido, unos u$s4millones el pasado viernes 15, a u$s33.539 millones, según el último dato actualizado por el BCRA.

De esta forma, y en el marco del blanqueo de capitales en efectivo que fue extendido hasta el 8 de noviembre, el stock retomó las bajas, ya con el inicio de una segunda etapa del régimen de regularización de activos: en noviembre caen u$s1.039 millones.

Con el impulso del blanqueo estas colocaciones aumentaron a lo largo de octubre en u$s3.185 millones, mientras que el aumento en el bimestre septiembre-octubre fue de u$s15.238 millones.

Con esto alcanzaron un nuevo máximo desde la salida de la convertibilidad al llegar a u$s34.578 millones el 31 de octubre. Desde que Milei asumió el Gobierno, los depósitos en dólares aumentaron en casi u$s20.000 millones, desde los u$s14.126 millones que había el jueves 7 de diciembre de 2023, antes de asumir Milei.

* Para www.iprofesional.com