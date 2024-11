El viernes es el día "D"

De formas y contenido es la distancia entre la UCR y el socialismo a tan sólo seis días de que terminen las sesiones ordinarias de la Legislatura y venza el plazo para sancionar en Santa Fe una ley de necesidad de reforma constitucional que dejaría al gobernador Maximiliano Pullaro a las puertas de poder pelear por un segundo mandato.

Será una semana frenética de negociaciones, especulaciones y rosca.



La UCR confía que el viernes habrá ley

El radicalismo es positivo. Cree que es el momento, que Unidos para Cambiar Santa Fe no esquivará el bulto y que parte de la oposición, un sector del peronismo, la izquierda y un tramo del bloque de Amalia Granata, van a avalar el impulso. Hay que llegar en Diputados a los 34 votos, los dos tercios de la cámara. En el Senado la cosa pinta sencilla.

Para lograrlo, la UCR ya tiene previsto sesionar jueves y viernes, sobre el fleje, sobre la hora. Confía en impedir que Pullaro tenga que mover, convocar a extraordinarias y pedirle a la Legislatura que trate el proyecto. Si lo logra, el gobernador habrá mantenido su decisión de no involucrarse en el debate y mancharse con una discusión que un grueso de la sociedad interpreta que es de la casta para la casta.

El socialismo no se apura

Sin embargo, a esta hora del partido, al cierre de esta nota, las diferencias se ensanchan entre los socios mayoritarios de Unidos. "Falta conducción en el proceso”, blanqueó un legislador del PS a este medio. El socialismo siempre dijo que el 30 de noviembre no era una fecha condicionante para sancionar la ley y entiende que no alcanza con la buena predisposición y cintura del ministro de Gobierno, Fabián Bastia. El PS pide por Pullaro.



En criollo, lo que el socialismo quiere es que el gobernador lidere el proceso y sea garantía de orden. Alguna voz maliciosa podría sumar que lo que quiere el partido de la rosa es que Pullaro se haga cargo de sus intenciones nunca reveladas de querer un segundo mandato. Si se discute, entre otras cosas, sobre incluir la cláusula que permita una reelección, ¿por qué el mandatario no va a explicitar su deseo?

No es menor la tensión. Santa Fe tiene todo para sancionar una ley que muchos intentaron y nadie logró durante más de 60 años. Nadie quiere dar más de sí, todo se mide con una lupa. Algunas figuras del radicalismo reconocen que la traba más dura es entre la UCR y el PS. Otras azuzan una interna socialista y remarcan que un sector está dispuesto a aprobar ya, mientras otro suelta, como quien no quiere la cosa, una fecha: 12 de diciembre.

Al objetivo de que Pullaro aparezca en el debate, el socialismo también le suma lo que interpreta como un desorden dentro del radicalismo, entre quienes realmente quieren la reforma y la reelección del gobernador y quienes no.

Muchas cosas por resolver en Santa Fe

Faltan seis días para el sábado 30 y hay que definir una bocha de cosas. En principio, el texto, como piedra basal, para buscar apoyatura en la oposición. ¿Se cambiará el método de elección para las candidaturas a la Cámara de Diputados? ¿Cómo se piensa la autonomía de municipios? La ley, a la vez, tiene que definir la fecha de realización de las elecciones de convencionales constituyentes. Mucho, muchísimo para resolver.

Todos los partidos de Unidos se verán las caras este lunes en Rosario para coparticipar el debate que, hasta el momento, hegemonizan la UCR y el socialismo, más algunas migajas del PRO. Texto definitivo del proyecto de ley no hay. El acuerdo urge.

Esperan el interbloque del peronismo, que procurará encontrar una síntesis también este lunes y el granatismo, cuya líder tiene entre manos otra oportunidad para hacer su show. Porque si Unidos se comporta con desprolijidad e ingresa un proyecto de ley de necesidad de la reforma y lo sanciona a las pocas horas, también le dará elementos a la diputada mediática para que dé rienda suelta a su discurso anticasta.

