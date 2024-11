L-Gante hizo un comunicado para denunciar una persecución en su contra: “Llegaron demasiado lejos”

L-Gante publicó un comunicado en el que denunció agravios y persecución. “Llegaron demasiado lejos”, escribió harto de los trascendidos y especulaciones vinculadas a su situación judicial.

“Soy Elián Valenzuela, pero todos me conocen como L-Gante. Tengo 24 años, soy artista y desde hace mucho tiempo me gano la vida a base de música. Siempre lo dije, soy un pibe de barrio que todo lo que logró lo hice desde abajo, rompiéndome el alma, sobreponiéndome a un sinfín de obstáculos, sobre todo el del prejuicio”, comenzó exponiendo en sus redes sociales.

Tras admitir que nada le fue fácil, sostuvo que siempre pudo salir adelante. “Los años me fueron curtiendo, el odio, la envidia, la crítica clasista y racial sobre mi persona, no hicieron más que fortalecerme. Siempre dije que toda esa mala onda que me tiraban me hacía más fuerte y así fue hasta hoy”, reafirmó.

“Nunca voy a bajar los brazos, pero la realidad es que hoy estoy lleno de angustia y dolor. Lograron llevarme a un lugar que nunca imaginé”, contó a corazón abierto. Y lamentó: “Creí que el juicio en el que me absolvieron iba a ser un punto de partida, pero me equivoqué. Desde la absolución sólo tienen un propósito: quieren, necesitan verme caer”.

L-Gante denunció agravios y persecución: “Necesitan verme caer”

L-Gante aseguró que quieren verlo caer. “¿Quiénes? Parte de los abogados a los que me enfrenté y les gané en Tribunales, mucha prensa que me extorsiona a diario exigiendo que les dé una nota, personas que me piden plata... Todo se volvió un calvario”, aseguró. Y remarcó: “No paran con los agravios, no dejan de ensuciarme mediáticamente”.

Entonces, repasó algunos de los trascendidos y se defendió de las acusaciones en su contra. “Primero dijeron que estoy involucrado e incluso fotografiado en medio de una investigación por narcotráfico. Mentira, no hay una sola causa donde mi nombre y reputación estén en juego. Tuve que hacer un habeas corpus y recién ahí poder mostrar que mi honor sigue intocable”, sostuvo.

Fuente: TN