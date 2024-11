Nocturnidad: El debate que la política le debe a Rafaela. La responsabilidad es de todos, Que nadie saque los pies del palto

Es imprescindible que nadie se sienta exento, que ninguno quiera sacar los pies del plato. Aquí la responsabilidad es de todos, pero la maquina de impedir que en muchas veces se convierte la Municipalidad por los interminables trámites burocráticos, debe desaparecer, para este y para otros temas. Hay que hacer una Municipalidad mucho más eficiente, estamos atrasado 50 años y los políticos miran para otro lado. El problema de la nocturnidad se debe atacar en forma urgente, no podemos soportar mas muertes sin hacer nada.El Intendente Viotti, por su jerarquía debe instar al debate urgente y a buscar las soluciones, los concejales deben dejar de hacer homenajes intrascendentes y ponerse a laburar en serio, fueron elegidos para encontrar soluciones a los grandes problemas de la gente, no para otra cosa, Los empresarios también se deben involucrar e invertir en la ciudad, denunciar cuando "LA MAQUINA DE IMPEDIR" les frena los proyectos y entre todos encontrar las soluciones necesarias. Lo peor es no hacer nada o "vender humo2 como se viene haciendo desde hace tantos años, es hora de trabajar en serio.

Una nueva muerte enluta a Rafaela. En la madrugada de este domingo un trágico accidente en donde iban jóvenes rumbo al boliche Teos de la ciudad de Esperanza dejó como saldo un joven rafaelino muerto y heridos de consideración que fueron derivados al Samco Pilar.

El hecho ocurrió cerca de las 2 am, cuando a tan solo un kilómetro del peaje, por motivos que se tratan de establecer, el Fiat Siena que trasladaba a los jóvenes cruzó de carril e impactó contra un árbol.

Elías Ciancia, de 28 años, perdió la vida como consecuencia del impacto. Había jugado al fútbol en Ferrocarril del Estado (en su perfil de Instagram mostraba un luto) y en Deportivo Ramona. Otros 4 rafaelinos fueron trasladados al SAMCo de Pilar, para su atención, mientras que el único sobreviviente sin heridas pudo contar la versión a la policía.

Los chicos iban a bailar, a divertirse, iban a Esperanza. Cuando hablamos con los jóvenes nos manifiestan que en Rafaela no hay nada, que todo es aburrido y que los queda otra que ir a buscar la diversión a otras localidades de la región.

Cuando el dialogo es con los empresarios que se dedican al rubro, nos dicen que debe existir una política por parte del municipio, que poner un boliche es algo muy engorroso y que los tramites burocráticos son infinitos.

Es necesario comenzar a discutir el tema de una manera seria y objetiva, sin tener miedo a tocar intereses particulares y pensando en atraer jóvenes en vez de que estos se tengan que ir de la ciudad. Hay que ser muy serios y responsables, no es cuestión de lavarse las manos y dejar que las cosas pasen.

El Ejecutivo local y los concejales tiene la obligación de dar el debate, de discutir de analizar y por supuesto, procurar que se creen alternativas para que los jóvenes rafaelinos no tengan que irse a otras localidades a buscar lo que acá no pueden encontrar.

Es imprescindible que nadie se sienta exento, que ninguno quiera sacar los pies del plato. Aquí la responsabilidad es de todos, pero la maquina de impedir que en muchas veces se convierte la Municipalidad por los interminables trámites burocráticos, debe desaparecer, para este y para otros temas. Hay que hacer una Municipalidad mucho más eficiente, estamos atrasado 50 años y los políticos miran para otro lado. El problema de la nocturnidad se debe atacar en forma urgente, no podemos soportar mas muertes sin hacer nada.