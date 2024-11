Piden una sesión especial para tratar la reforma sindical en Diputados: LLA no firmaría el dictamen

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Tetaz convocó a una sesión especial para debatir este miércoles el proyecto de reforma sindical en la Cámara de Diputados. Sin embargo, por ahora no tendría quórum porque el dictamen no es reconocido por la mayoría de los bloques opositores. Uno de los bloques que no firmó es el de La Libertad Avanza, que a día de hoy no quiere trabajar sobre esta iniciativa, pero a futuro sí.

El proyecto en cuestión pone límites a las reelecciones en los gremios, quita la obligatoriedad de la cuota solidaria y establece el cupo femenino en las organizaciones sindicales. De la reunión participaron 31 integrantes, pero solo 15 firmaron y ahora Tetaz pidió la sesión especial, aunque todo indica que no avanzará más de eso.

«Si interpretamos de manera literal y aislada del reglamento una resolución de abril del 2010, una mayoría puede bloquear completamente el funcionamiento de una comisión, convirtiendo en una pantomima las reuniones y debates que allí ocurran, al bloquear un dictamen, sin construir otro dictamen alternativo», argumentó el dirigente de la UCR al reclamar un tratamiento que por ahora no sucedió.

Reforma sindical: la controversia que vive LLA

Como bien prometió Javier Milei en su campaña a presidente, le quitará peso a los sindicatos, aunque acá vive una controversia. Como esta iniciativa elimina la reelección indefinida, prohíbe la cuota solidaria que sostiene «la caja sindical», garantiza la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos de los sindicatos y obliga a presentar declaraciones juradas, puede generar malestar con los sindicalistas.

En este momento La Libertad Avanza se encuentra en negociaciones con la CGT y no quieren que nada genere tensión y que se convoque a un nuevo paro general. Es por eso que los diputados del bloque oficialista no avalan la posición de la UCR y el PRO, aunque quieren aprobar una interpretación distinta de reglamento en Diputados más adelante, para no elevar la tensión ahora y generar revuelo.

Cabe recordar que en octubre, cuando se intentó tratar la reforma sindical, cinco diputados libertarios votaron en favor del dictamen, aunque retiraron su apoyo por orden del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien estaba reunido con el sector dialoguista de la CGT. Ahora entre Francos y esta facción de la Confederación General del Trabajo hay buen diálogo y consideran que tratar un proyecto de esta índole, podría hacer caer todo lo que se avanzó.

Más allá de esto, en LLA están de acuerdo con quitarle la reelección indefinida a los sindicalistas y que estos presenten declaraciones juradas anualmente, al igual que los políticos. Mientras tanto, en la CGT hay confianza de que la sesión especial pedida por la UCR no avanzará y que podrán cerrar el año con una nueva paritaria.

