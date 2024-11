Reforma constitucional: Unidos promete diálogo al PJ pero explora otras estrategias

El oficialismo recibió el mensaje del peronismo en el marco del proceso que impulsa Unidos para intentar reformar la Constitución de Santa Fe. Por eso, define concertar para las próximas horas un encuentro con referentes de PJ, aunque nadie se atrevió hasta aquí a asegurar que fuese con las autoridades partidarias ni que quedase registrado, por ejemplo, con retratos fotográficos.

El reclamo central del Justicialismo - en la cumbre partidaria, a excepción de Marcelo Lewandowski, estuvieron representados todos los sectores, incluso el de Omar Perotti, aunque el ex gobernador no se hizo presente- fue no haber sido convocados en ninguna instancia para iniciar y entablar el tan pregonado diálogo institucional que, para algunos actores de Unidos, era determinante a fin de poder garantizar el éxito del proceso de reforma.

En esa eventual instancia de diálogo que ahora definen los interlocutores de la Casa Gris y legisladores, la coalición gobernante estaría representada por las máximas autoridades de los partidos fundantes, más el PRO. No participarían funcionarios del Ejecutivo. Los anfitriones serían Joaquín Blanco por el Socialismo, Felipe Michlig por la UCR y Gisela Scaglia por el PRO; cada uno, presidente de su respectiva fuerza.

¿Por el Senado?

Pero en paralelo, el oficialismo ensaya otras estrategias. Porque la pretensión y efecto más tangible de la cumbre peronista de este lunes fue ganar tiempo; ganar una semana – la que está en curso-, y bloquearle a Unidos la posibilidad de que la ley de necesidad de reforma pueda ser votada en el período ordinario de sesiones. Pero eso, si la cámara de origen es la de Diputados… Por dicha razón, en la misma reunión de Unidos de este lunes, hubo dirigentes que propusieron como salida al laberinto, avanzar este jueves con la media sanción del proyecto en el Senado. Allí, Unidos tiene la comodidad de contar con los dos tercios asegurados, que en Diputados debería construir sumando a sectores de la oposición. Y ya existe en esa cámara un proyecto – impulsado por Joaquín Gramajo- con estado parlamentario.

Pero no todos están tan convencidos de que ésa deba ser la jugada; para algunos, implicaría un gesto de debilidad – la ausencia de acuerdo en una cámara, obliga a recurrir a la otra casi como salida de emergencia- y sólo postergaría el intrincado trámite en Diputados.

Sobre esa misma base, es que otros estrategas prefieren bucear en bloques minoritarios de la cámara baja a fin de lograr el número dorado de 34. El oficialismo cuenta allí con la mayoría automática de 28, pero necesita seis voluntades más para lograr los dos tercios. El oficialismo apostaba a que podría aportarlos el bloque de Perotti, pero tres de sus integrantes suscribieron ayer el documento del PJ que acusa al gobierno provincial de "autoritario" y de "intentar perpetuarse en el poder". Aun así, no faltaron oficialistas que leyeron la ausencia del ex gobernador al encuentro - tampoco estuvo Sonia Martorano- como una "señal de esperanza" respecto de que estarían intactas las chances de sumar esas voluntades al momento de la votación.

El peronismo

La reunión del PJ consumió este lunes más de un par de horas. Y hubo alguna instancia previa de conversación entre un senador justicialista y un funcionario del gabinete provincial.

Al término del encuentro partidario y consultado por El Litoral, Guillermo Cornaglia, titular de la fuerza, tildó de "reeleccionista" la reforma que Unidos intenta llevar adelante. "Estamos al final del período ordinario y el Partido Justicialista no ha recibido aún ninguna invitación para tratar el tema. No sabemos qué se quiere reformar; por eso hablamos de una reforma reeleccionista, que hasta ahora es lo que se asoma y lo que se vislumbra", planteó.

En ese sentido, reprochó al gobierno la falta de "institucionalidad" en el marco del proceso. "El PJ no puede estar desconociendo lo que se quiere modificar de cara a los próximos 50 ó 100 años. Por lo tanto, no podemos estar ni a favor ni en contra de un proceso, cuando ni siquiera sabemos de qué se trata porque nunca nos llamaron", concluyó.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.