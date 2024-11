Oriana Sabatini se animó a contar lo que nadie pensaba tras casarse con Dybala

Oriana Sabatini es una de las artistas más reconocidas de la Argentina por su labor como cantante y actriz en el mundo de la música y la televisión. A unos meses de casarse con el futbolista Paulo Dybala y mantenerse alejada de los medios, reapareció para romper el silencio y lanzar una serie de comentarios contundentes que despertaron todo tipo de reacciones en el espectáculo.

El pasado 20 de julio de 2024, Oriana Sabatini y Paulo Dybala dieron el sí y se casaron en una mega fiesta con muchos invitados. En el medio de estos festejos, ocurrió una situación tensa para la familia que se trasladó al mundo del espectáculo: la ausencia de Gabriela Sabatini, la tía de la joven. Si bien el único que habló del tema fue Ova, el hermano de la extenista, se manejó con máximo hermetismo, aunque dejó en claro que fue una actitud que le dolió.

A poco más de cuatro meses del episidio, la misma Oriana Sabatini fue quien habló sobre este tema en diálogo con el móvil de LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV. "Algo que me gustaría aclarar es que escuché a Ángel decir que no le había mandado invitación a mi tía. Él siempre da buena información, pero se equivocó, y de hecho estuve muy cerquita de mandar las capturas de pantalla para mostrarle porque no tengo ningún problema con mi tía", dijo en primera instancia desmintiendo al periodista.



"Obviamente estoy triste. Es triste que la poca familia que tengo acá en Argentina no haya estado presente en uno de los momentos más importantes de mi vida, que haya decidido eso", sostuvo Oriana. "Yo respeto mucho lo que cada persona decida hacer con su vida, y cuando alguien me demuestra tan claramente que no quiere ser parte de la mía, yo no voy a obligar a nadie a hacerlo. Cuando tenga ganas de hablar voy a estar acá siempre", concluyó sobre unoi de los temas que marcó agenda en el ambiente.

Fuente: El Destape