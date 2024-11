El Dipy se defendió tras la denuncia de abuso y extorsión: «La hizo porque no consiguió el trabajo que le prometí»

El cantante y ex candidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza (LLA), David Adrián Martínez, conocido como «El Dipy«, enfrenta graves acusaciones de abuso sexual y extorsión. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires, e involucra hechos que habrían ocurrido entre octubre de 2023 y mayo de este año. La denunciante detalló que todo comenzó durante la campaña política del artista, quien le habría ofrecido un cargo en caso de ganar las elecciones.

Por su parte, el músico contó su versión de los hechos: «Ella me hizo el currículum cuando fui candidato a intendente en La Matanza y si yo tenía el puesto, iba a trabajar conmigo. Hablábamos, pero no éramos pareja ni nada, nos veíamos esporádicamente. Dice que la violé la primera vez que vino a mi casa, pero después vino una segunda y una tercera vez. Todos nos preguntamos por qué hizo esta denuncia. Creo que la hizo porque no consiguió el trabajo que le prometí«, vaticinó el artista.

«Me duele porque sé que hay muchas mujeres que están viviendo estas cosas y me duele por ellas y porque tengo dos hijos, padres y amigos. Me duele que haya chicas a las que quizás no les crean estas cosas», explicó el excandidato a intendente de La Matanza en DDM. «En casi 26 años nunca tuve una denuncia así», se defendió el libertario.

En esta misma línea, explicó que en su trabajo con la música conoce «a un montón de chicas y nunca tuve una denuncia de esta índole. Soy una persona pública, mediática, y cuando sucede algo así, muchos se esconden. Yo decidí salir a hablar«, subrayó El Dipy, quien también aportó detalles de cómo continúa el proceso judicial que lo tiene como principal acusado.

«Hicimos una apelación. Yo soy una persona que no soy millonario, no puedo pagar un abogado. Me presenté para que me den un abogado en la defensoría. Me allanaron mi casa y buscaban armas y drogas. Me dieron vuelta la casa completa. Quiero que se haga justicia. Lamento muchísimo esto. No sé con qué fin hace esto. Estoy en manos de Dios», completó.

Más de la denuncia contra El Dipy

La víctima enumeró tres hechos de abuso de parte del cantante. El primero fue en 2023, cuando ella habría ido al departamento de Martínez para conversar sobre un supuesto empleo. Según su relato, el artista cerró la puerta con llave y la agredió físicamente, al punto tal que la forzó a mantener relaciones sexuales. Otros hechos similares habrían ocurrido en abril y mayo también.

En su denuncia, la mujer afirmó haber conservado mensajes de texto y audios intercambiados con Martínez, los cuales presentó como prueba ante la justicia. Aunque no logró descargar todo el material de manera ordenada, optó por entregar su dispositivo móvil para que los peritos judiciales analicen el contenido, el cual data desde 2023 hasta marzo de 2024.

