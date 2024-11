Lisandro Enrico: Las rutas nacionales se están convirtiendo en un cementerio

El Ministro de Obras Públicas del Gobierno de Santa Fe, Lisandro Enrico, utilizó las redes sociales para cargar en forma muy dura contra el Gobierno Nacional del Presidente Milei acusándolo prácticamente de ser corresponsable de los graves accidentes que día a día se suceden en las rutas nacionales que cruzan la provincia de Santa Fe. Enrico hace hincapié a la falta de mantenimiento de las mismas, que es responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional. Llamó mucho la atención la dureza de los posteos del Ministro, argumentos que son absolutamente válidos y que se debe bregar desde todos los sectores de la sociedad para revertir esta situación que día a día enluta a familias enteras que lloran a sus seres queridos por esta lamentable situación.

La situación por la 𝗳𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗿𝘂𝘁𝗮𝘀 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 que pasan por la Provincia de Santa Fe 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗮𝗻𝘁𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝘀𝗶𝗻𝗶𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘀 𝗶𝗿𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 en los últimos días. Por Santa Fe atraviesan 2.685 kilómetros de rutas nacionales (RN 11, 33, 34, 178, A 012, 9, 8, entre la principales)

Venimos desde hace largo tiempo y de manera insistente 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮́𝗻𝗱𝗼𝗹𝗲 𝗮𝗹 𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 Javier Milei 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗿𝘂𝘁𝗮𝘀 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 que en mal estado atraviesan la Provincia de Santa Fe.

El 4 de julio de este año 𝘀𝗲 𝗳𝗶𝗿𝗺𝗼́ 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮, por el cual la Provincia de Santa Fe tomaba a su cargo y los costos de la terminación de obras nacionales paralizadas; mientras que 𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗿𝗮 𝗲𝗺𝗽𝗲𝘇𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗮𝗹𝗴𝘂𝗻𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗿𝘂𝘁𝗮𝘀 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗽𝗲𝗹𝗶𝗴𝗿𝗼𝘀𝗼, que fue expresamente planteado por el Gobernador Maxi Pullaro, ya desde diciembre del año 2023 (Anexo II).

Hoy, a 5 meses de ese compromiso las reparaciones no comenzaron y la situación siguió agravándose. 𝗗𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝘂́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼𝘀 𝟭𝟮 𝗱𝗶́𝗮𝘀, 𝗲𝗻 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗺𝘂𝗿𝗶𝗲𝗿𝗼𝗻 𝟲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀.

La Provincia de Santa Fe ya entregó 923 toneladas de asfalto para que Vialidad Nacional tenga material y tape los pozos de sus rutas desde el mes de febrero de este año.

Además, también ofrecimos tomar a nuestro cargo la Ruta Nacional A012, estamos iluminando la circunvalación de Santa Fe, licitando la construcción de un nuevo Puente Carretero para cumplimentar el paso de Ruta 11, y avanzando con el proyecto de tercera vía en Reconquista; todas obras sobre rutas nacionales con fondos provinciales, sin contar las veces que los propios intendentes y presidentes comunales salen a tapar los pozos de las rutas nacionales.

𝗟𝗮 𝗹𝗼́𝗴𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗲𝗻 𝗰𝘂𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗼𝗯𝗿𝗮 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗻𝗼 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗮𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗲𝗿𝗮 𝘁𝗮𝗷𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘃𝗶𝗮𝗹, porque si las rutas no son mantenidas comienzan un deterioro progresivo que hacen crecer la peligrosidad, aumentan la inseguridad vial, hacen más cara su reparación y terminan multiplicando la cantidad de accidentes.

Los santafesinos venimos desde hace años 𝗮𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 𝘆 𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗴𝗿𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹, 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗹𝗼𝘀 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼𝘀 𝗻𝗼 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝗼𝗯𝗿𝗮𝘀, y no solo que ya no hay obras de magnitud y necesarias como puentes o autopistas, tampoco hay obras en cuestiones más elementales, mínimas y urgentes como 𝗰𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝘀𝘁𝗼, 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗲𝗼𝘀, 𝘆 𝗿𝗲𝗽𝗮𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀.