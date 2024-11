El exabrupto de Luis Juez sobre Ficha Limpia: «Cómo estaremos hechos m… que hay que tener una ley para no votar corruptos»

El senador nacional Luis Juez, del bloque PRO, lanzó duras declaraciones tras la falta de quórum en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Ficha Limpia, que busca impedir que personas con condenas por delitos graves puedan presentarse a cargos públicos. Juez no escatimó en críticas hacia quienes, según él, sabotearon la sesión y denunció posibles acuerdos que beneficiarían al kirchnerismo.

«Si no puede soltar la mortadela que se ponga un pañal«, ironizó Juez en alusión al diputado Gerardo Huesen, quien justificó su ausencia por un problema estomacal tras consumir fiambre en mal estado. «Ya van a descubrir lo que significa joder con los corruptos, los sinvergüenzas, los que no tienen palabra. Hoy, mañana y más adelante te van a cagar. Es la historia de la Argentina«, sentenció el senador.

Advertencias sobre alianzas políticas

Juez también alertó sobre los riesgos de un presunto pacto entre el oficialismo y el kirchnerismo para frenar la iniciativa, asegurando que esto podría abrir la puerta a una eventual candidatura de Cristina Kirchner en 2025. «Estos errores, con estos tipos sin códigos, es pecaminoso. Con los corruptos no hay acuerdos, no hay pacto. Los que están sentados ahí están sentados por Javier Milei porque nadie los conoce», disparó, en referencia a los legisladores de La Libertad Avanza.

El senador cordobés cuestionó la coherencia de algunos sectores políticos que, según él, llegaron al poder con discursos anticorrupción pero replican las mismas prácticas que critican. «Si alguno cree que viene a descubrir la pólvora porque son nuevos, te puede poner en la cresta de la ola y podés terminar en el fondo del mar», reflexionó.

«Mirá cómo estaremos hechos mierda»

Juez lamentó la necesidad de contar con una ley para evitar que personas condenadas accedan a cargos públicos, lo que consideró un síntoma de la crisis ética del país. «En un país serio no necesitás una ley para no votar corruptos. Mirá cómo estaremos hechos mierda que tenemos que tener una ley para no votar corruptos«, concluyó.

Un mensaje contundente

Las declaraciones de Juez reflejan su frustración ante la falta de consenso en el Congreso para avanzar en medidas que, según él, son fundamentales para combatir la corrupción en el país. Su tono frontal y sus metáforas coloquiales no pasaron desapercibidos, subrayando la tensión política que atraviesa el debate sobre Ficha Limpia.

Con información de www.elintransigente.com