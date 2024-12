Carlos Melconian sobre el programa de Javier Milei: “No le sobra nada”

El economista Carlos Melconian, ex candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich, lanzó duras críticas al programa económico del gobierno de Javier Milei y analizó el impacto de la reciente subida del real en Brasil en la economía argentina. Durante una entrevista en Sábado Tempranísimo por Radio Mitre, Melconian cuestionó tanto las reformas estructurales propuestas por el oficialismo como las condiciones actuales del tipo de cambio.

“Cuando vienen estos programas que intentan modificar las reformas de fondo, tienen la intención de hacer un libre mercado, a veces erróneamente”, comenzó diciendo el economista, marcando distancia de la estrategia del gobierno libertario.

Melconian advirtió que el plan de Milei está lejos de ser una solución integral. “El programa de Milei no está eximido de eso. Muchas veces la discusión se circunscribe al tipo de cambio”, señaló, destacando que la atención excesiva en esta variable deja de lado otros factores esenciales para la estabilidad económica.

“No le sobra nada”

En su análisis, Melconian hizo hincapié en la fragilidad del tipo de cambio actual y en las limitaciones que enfrenta el país. “A este tipo de cambio no le sobra mucho, pero tampoco es el tipo de cambio real. No le sobra nada. En la Argentina no puede haber más déficit fiscal”, sentenció, subrayando la urgencia de equilibrar las cuentas públicas.

El economista dejó en claro que, a su juicio, la situación económica de Argentina requiere medidas más profundas que las planteadas hasta ahora. Según él, la sostenibilidad del programa libertario depende de ajustes que trasciendan las reformas superficiales.

Impacto del real en la economía argentina

Además, Melconian se refirió a la reciente subida del real en Brasil, fenómeno que podría tener repercusiones en el comercio bilateral y la economía argentina. “Incipientemente la subida del real en Brasil nos afecta. Los vecinos tienen el problema del real porque el dólar en el mundo se fortalece, y ellos no quieren quedar pegados”, explicó en diálogo con Marcelo Bonelli y su equipo.

El fortalecimiento del dólar a nivel global y las fluctuaciones en el tipo de cambio brasilero generan desafíos para la relación comercial entre ambos países. Para Melconian, estos movimientos en Brasil podrían influir negativamente en sectores argentinos que dependen de exportaciones hacia el vecino país o que compiten con productos brasileños en el mercado interno.

Un panorama crítico

Con estas declaraciones, Melconian no solo cuestionó las políticas económicas de Milei, sino que también pintó un panorama complejo para la región en un contexto global desafiante. “Es fundamental que las políticas económicas estén orientadas hacia la estabilidad y la sostenibilidad, porque sin eso cualquier programa está condenado al fracaso”, concluyó el economista.

Las palabras de Melconian refuerzan el debate en torno a la viabilidad de las reformas económicas propuestas por el gobierno actual, mientras la economía argentina sigue enfrentando tensiones tanto internas como externas.

