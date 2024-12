La relación de Wanda Nara y L-Gante parece superar todas las adversidades y no deja de crecer. Sin embargo, el ex de la empresaria no es el único que interfiere en la relación y genera polémicas a su alrededor, sino que la exnovia del cantante, Tamara Báez, también aprovecha la situación para decir todo lo que nunca había contado.

Así, desde que confirmaron su noviazgo, se abrieron distintas hipótesis sobre el momento exacto en el que la conductora de Bake Off y el cantante de cumbia 420 habían iniciado su relación. Entre idas y venidas, finalmente dejaron de esconderse, pero la pregunta es, ¿Cuándo empezaron?



Tamara Báez se metió en la polémica y confirmó que L-Gante le fue infiel con Wanda Nara

El domingo por la noche, Wanda Nara visitó el living de Susana Giménez y sacó varios trapitos al sol. La empresaria no se quiso guardar nada y habló de todo, desde su separación con Mauro Icardi hasta su nuevo noviazgo con L-Gante.

Por su parte, la panelista de LAM, Yanina Latorre, realizó un vivo de Instagram viendo el programa de la diva. Hace un tiempo que la columnista viene siguiendo los problemas de la pareja, y con el fin de verificar si Wanda mentía o decía la verdad, eligió regalarle a sus seguidores su propia reacción sobre las declaraciones de la mediática.

A partir de esto, Tamara Báez aprovechó y se unió al vivo de Yanina para contar su propia verdad. En este sentido, la mamá de Jamaica vio en el Instagram de Latorre una oportunidad para desmentir el vínculo sano y puro de su ex y su nueva novia.



De esta manera, frente a los seguidores de la panelista, la ex de L-Gante confirmó uno de los rumores que envolvían la relación del cantante y la conductora y habló sobre los inicios del noviazgo. “Yo les confirmo que ella se metió con el papá de mi hija cuando estábamos juntos. Hablé con Kennys (Palacios) por teléfono y me lo negaba. En fin... siempre tuve la razón”, escribió en los comentarios de la transmisión en vivo de Yanina Latorre.

Por su parte, la influencer de LAM aprovechó y, por si no se había visto en vivo, lo compartió en sus historias para que todos se enteren. Además, este comentario no fue de mucho agrado para Wanda, que demostró su enojo con Latorre en su Instagram, donde compartió chats privados con la especialista en chimentos y la acusó de “inventar” cosas.

Sin embargo, Tamara Báez le sacó provecho a la situación y reflejó su rechazo con Wanda Nara, que según cuenta la mamá de Jamaica, se metió en una relación cerrada con una hija en el medio, lo mismo que ella critica de la China Suárez.

No obstante, no es la primera vez que Báez hace una declaración de este tipo, hace algunos meses ya se había comunicado con Intrusos y había dicho lo mismo, que L-gante le fue infiel con Wanda Nara mientras ellos seguían juntos y Jamaica tenía pocos meses de vida. De todas formas, en aquel momento también aclaró que la relación entre su ex y la empresaria no le molestaba siempre y cuando ella lo ayude a ser “mejor papá”.

Ahora, Tamara Báez quiso que el resto de la gente que sigue la polémica en la que se ve envuelta Wanda Nara, se entere de que los inicios de la pareja habrían empezado mientras ella seguía de novia con L-Gante, afirmando que la conductora se metió en su relación.

Fuente: Perfil