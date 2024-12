La expareja de Ricardo Centurión entró a Gran Hermano y la familia de él la arruinó en Instagram: qué dijeron

Después del ansiado comienzo de Gran Hermano 2025 este lunes 2 de diciembre, las redes sociales fueron testigos de una ola de comentarios sobre los nuevos participantes. Entre ellos, Jenifer Lauría, la exesposa de Ricardo Centurión que ahora formará parte del show.

Entre las 24 personas que se proponen ser los próximos beneficiados con el premio, de alrededor de 70 millones de pesos, se encuentra Jenifer quien es la madre de Emma Centurión, hija que comparte con el reconocido jugador. Luego de su ingreso a la casa, la familia de su expareja no dudo en arremeter contra ella en redes sociales.

Qué dijo la familia de Ricardo Centurión en Instagram por el ingreso de Jenifer Lauría a Gran Hermano 2025

La joven de 31 años es madre de una pequeña niña de 3 años fruto de su romance con el futbolista de Vélez. Fue ayer una vez que ingresaron los concursantes que la joven contó ante los demás que había salido con un jugador de fútbol. Fue entonces que comenzaron a intentar adivinar el nombre a partir de pistas que ella misma fue revelando hasta que dieron con que se trataba de Ricardo Centurión.

Luego de presenciar este momento, la familia no quedo nada conforme con la exposición de la madre de Emma Centurión y fue entonces que decidieron hacer un fuerte descargo en redes sociales. "¿Esto es real? Muda. Si no lo nombraba a mi tío, no entraba", aseguró Aramy Centurión, sobrina del exjugador xeneize, en sus historias de Instagram.

Además de la sobrina del jugador oriundo de Avellaneda también se expresó la hermana de Ricardo, Soledad Centurión. “Ya saben a quien tienen que votar para que se vaya”, lanzó en referencia a Jenifer. Ella además de ser madre de Aramy también lo es de Bastián y Abril, los otros dos sobrinos del reconocido jugador.

Sumado al descargo de la familia también entró a la guerra una cuenta en homenaje a la exesposa fallecida de Ricardo Centurión, Melody Pasini. Esta última antes de trascender a la inmortalidad habría protagonizado una filosa disputa con Jenifer dado que ella habría sido partícipe de la presunta infidelidad de Centurión. “Ya que te gustó exponerte, ojalá salga a la luz tanta mierda que hiciste, que de copada no tenés nada”, afirmó la cuenta homenaje de Pasini.

Jenifer Lauría a pesar de llevar pocas horas dentro de la casa ya comenzó una guerra virtual entre la familia de Ricardo Centurión y los nuevos fanáticos de joven que se desempeña como trabajadora administrativa del Sindicato de Camioneros.

Fuente: caras.perfil.com