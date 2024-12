Menem tiene el camino despejado para ser reelecto presidente de Diputados a pesar del fuerte malestar opositor

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encamina a ser reelecto al frente del cuerpo a pesar del malestar reinante entre los principales bloques de la oposición. Si bien las bancadas de Unión por la Patria, el PRO, la UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y los espacios provinciales no quisieron adelantar sus posiciones, dejaron trascender que el quórum no estará en peligro. No obstante, el dato político de la jornada podrían ser las ausencias y las abstenciones.

Anoche, la reunión del bloque de Unión por la Patria terminó sin definiciones y pasaron a un cuarto intermedio hasta hoy a las 12. Según pudo saber Infobae, durante el encuentro se sucedieron las críticas al riojano. Entre los puntos cuestionados se destacan su falta de defensa institucional del Congreso ante los constante ataques del presidente Milei, la resistencia a sancionar a los diputados que visitaron genocidas en el penal de Ezeiza, la ruptura del acuerdo para repartir las comisiones por el sistema proporcional d’hont, la demora en la conformación de algunas comisiones bicamerales, el tratamiento trunco el Presupuesto 2025 y su inacción ante la represión que sufrieron algunos diputados en las afueras del Congreso durante el tratamiento de la Ley Bases.

“Algunos quieren abstenerse y otros directamente ausentarse”, explicó un diputado, que recuerda que en diciembre de 2022 la oposición dejó sin quórum la sesión en la que Cecilia Moreau iba a ser reelecta presidente de Diputados.

En aquella oportunidad Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, la Izquierda y los liberales no bajaron al recinto en rechazo a la suspensión de las designaciones de los cuatro representantes para el Consejo de la Magistratura. No obstante, según el artículo 37 del reglamento de la Cámara de Diputados, al no haberse hecho la elección, las mismas autoridades debían continuar al frente del cuerpo, siempre y cuando sigan teniendo mandato como diputados. “Si no damos quórum y se cae la sesión, podría seguir Menem como hace dos años cuando siguió Cecilia”, explicaron.

En el PRO también hay muchos diputados molestos con el oficialismo por su falta de apoyo al proyecto de Ficha Limpia y por la reticencia a formalizar un acuerdo político de cara a las próximas elecciones. Si bien algunos esperaban algún tipo de demostración de fuerza por parte de Mauricio Macri, esa opción quedó prácticamente descartada. Ante la consulta de Infobae, desde la bancada amarilla reconocieron que probablemente en la reunión de bloque de esta mañana se ratifique la postura “institucional” de convalidar la reelección de Menem.

Más allá del resultado de la sesión, las ausencias en el PRO y en Unión por la Patria podrían dejar en evidencia el nivel de tensión con la oposición y marcarían un mal comienzo para el segundo año de gestión de Martín Menem.

Durante las últimas semanas se sucedieron diferentes rumores que ponían en duda la continuidad de Menem. La principal preocupación del oficialismo era la reacción del Peronismo, que había advertido que una eventual sanción del proyecto de Ficha Limpia -impide a los condenados por corrupción ser candidatos- haría volar por los aires todos los acuerdos.

Finalmente, los libertarios tuvieron ocho ausentes en la sesión de la semana pasada y luego el presidente Milei planteó que avanzaría con una iniciativa propia, ya que consideró que el texto del PRO tenía algunas deficiencias.

Ya superado el peligro de que Cristina Kirchner no sea candidata en las legislativas del año que viene, los ánimos se aplacaron en Unión por la Patria. El peronismo tendría menos argumentos para no mantener la misma postura que el año pasado: dejar al presidente de Diputados, tercero en la línea de sucesión, en manos de la fuerza que ganó las elecciones.

La pelea por las vicepresidencias

Todo parece indicar que la massista Cecilia Moreau seguirá como vicepresidenta primera, mientras que el principal foco de tensión estará en la vicepresidencia segunda. Actualmente está en manos del radical Julio Cobos, pero el bloque de la UCR sufrió un desprendimiento de 12 diputados (Democracia para Siempre) y quedó por detrás del PRO en cantidad de miembros. Ante esta situación Cristian Ritondo busca que la vicepresidenta tercera, Silvia Lospennato, intercambie lugares con Cobos para respetar el principio de “representatividad”. Además, para complicar las chances del mendocino, sus ex compañeros de Democracia para Siempre propusieron a Mario Barletta como opción de “unidad”. Esta sugerencia fue rechazada de plano por Rodrigo de Loredo, jefe de la UCR.

Por otro lado, quedarán ratificados en sus cargos Diego Molina Gómez, como secretario General; Adrián Pagán, como secretario Parlamentario; Ana Lozano, como prosecretaria Parlamentaria; Laura Oriolo, como secretaria Administrativa; y Dina Rezinovsky, como prosecretaria de Coordinación Operativa.

Disputa por una banca

El martes por la noche todavía se discutía si durante la sesión preparatoria debía asumir su banca el fueguino Ricardo Garramuño, en reemplazo del fallecido Héctor “Tito” Stefani. Su designación había sido impugnada por la radical Dalila Nora, que logró un fallo de la Justicia provincial para asumir en nombre de la Ley de Paridad de Género.

La situación es aún más compleja debido a que Garramuño se sumaría al bloque del PRO mientras que Nora se integraría a la bancada del radicalismo.

Martín Menem se había declarado presidente y esperaba una señal de la Justicia. Mientras que la Cámara Nacional Electoral falló a favor de Garramuño, desde el radicalismo adelantaron que harían una nueva presentación ante la Justicia.

* Para www.infobae.com