Chile, Santiago y Alrededores

Santiago es la capital de Chile y es considerada la tercera ciudad de Sudamérica con mejor calidad de vida. Es una ciudad que debido a su su ubicación geográfica le aporta paisajes únicos, además de ser un gran centro económico y cultural.

En su área metropolitana conviven parques urbanos enormes en altura con increíbles vistas, fascinantes museos y una arquitectura moderna destacada.

Al ubicarse en un valle, se encuentra rodeada de montañas que ofrecen atractivos planes como ir a esquiar durante el invierno, realizar trekking, cabalgatas, escalada y descubrir los sabores de la comida típica en un día de campo.

Por su ubicación central, Santiago también permite estar en pocas horas en la playa, por lo que en un día se puede conocer Valparaíso, Viña del Mar u otros balnearios de la zona como el puerto de San Antonio, Rocas de Santo Domingo, Isla Negra, entre otros.

Para llegar, podés hacerlo en avión desde diferentes ciudades del país, o cruzar en auto desde Mendoza.

¿Qué hacer en Santiago?

Dentro de Santiago también existen grandes parques y áreas naturales. Uno de ellos es el Parque Metropolitano ubicado en el Cerro San Cristóbal donde se puede visitar el Zoológico, senderos de trekking, piscinas, el Santuario Inmaculada Concepción que se encuentra en su cumbre, el tren funicular y el teleférico.

Además Santiago representa cultura e historia y esto se puede ver en la gran presencia de museos, entre ellos el Museo de Bellas Artes, Museo de La Memoria, Museo Arte Contemporáneo y Museo precolombino.

Y cómo no mencionar el shopping. Si bien el cambio ya no es tan favorable para los argentinos, viajar a Santiago sigue siendo sinónimo de ir de compras. Al tener las mejores marcas internacionales, de las cuales muchas no están en Argentina, es una oportunidad para encontrar buenas oportunidades en ropa.

Además, en pocos días abre el primer local de Ikea, una verdadera oportunidad para conseguir muebles y decoración para la casa, a buenos precios.



¿Qué visitar en los alrededores?

Valparaíso

A solo dos horas de Santiago, Valparaíso es uno de los principales puertos del país y su centro histórico tiene la categoría de Patrimonio de la Humanidad otorgada por la UNESCO en 2003.

Es una ciudad puerto, conocida por sus coloridos cerros, casas y murales pintados por los mismos porteños (así los llaman, al igual que a los de Buenos Aires), por su onda bohemia y por sus famosos funiculares, de los cuales 16 fueron declarados Monumentos Históricos Nacionales.



Viña del Mar

Viña del Mar es la ciudad hermana de Valparaíso, se encuentran a sólo 20 minutos de distancia, por lo que podés visitar ambas en un mismo viaje.

Encontrarás un hermoso paseo costero y lindas playas de arena blanca para recorrer y disfrutar en el verano, además de otros atractivos como el Reloj de Flores, la Quinta Vergara donde se realiza el famoso “Festival de Viña del Mar”, entre otros. ¿Querés vivir al máximo este destino? Reservá actividades en Viña del Mar.

Fuente: Turismo Chile