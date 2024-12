Alpine desvinculó a Ocon, el piloto que chocó a Colapinto en Qatar: podría abrirse una puerta para el argentino

Después de un Gran Premio de Qatar que estuvo marcado por el accidente tempranero que tuvo Franco Colapinto, la escudería Alpine decidió desvincular a Esteban Ocon, quien provocó el accidente del pilarense, a falta de una fecha para el final de la temporada 2024 de la Fórmula 1 que ganó Max Verstappen.

Por qué Alpine desvinculó a Ocon

La noticia de la salida de Ocon de manera anticipada termina de confirmar los rumores que se habían instalado hace unos días. De esta manera, en Abu Dhabi habrá un nuevo piloto porque el reemplazante será el rookie Jack Doohan.

Tras el GP de Qatar, Oliver Oakes, director de Alpine, había marcado de antemano: "Ha habido una discusión, todavía no hay una respuesta definitiva, pero hemos hablado de ello. Es un poco complejo, obviamente a él también le gustaría salir antes. Creo que viene de todas partes".



Con esta determinación, Ocon quedará liberado para poder hacer las pruebas de postemporada con Haas, escudería para la que correrá en la próxima temporada. Por eso, más allá de que se da antes de lo previsto en un principio, las dos partes salen beneficiadas de esta situación.

La salida de Ocon, ¿le abre una puerta a Colapinto?

Ante esta noticia, el medio especializado Last Word on Sports indicó que Alpine está en conversaciones con Colapinto, aunque remarcó que no hay detalles de cuáles serían los planes ya que además del australiano Doohan contará con Pierre Gasly como principal.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La Fórmula 1 volverá a la acción el próximo fin de semana con el Gran Premio de Abu Dhabi, que se disputará del 6 al 8 de diciembre en el lujoso Yas Marina.

A diferencia de esta carrera, en la próxima cita, que será la última del calendario, no habría Sprint Race. De esta manera, el cronograma será el habitual: el viernes habrá dos sesiones de prácticas, el sábado otro ensayo y la qualy y el domingo se disputará la carrera.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Abu Dhabi

Viernes

Práctica 1: 6.30 a 7:30hs

Práctica 2: 10.00 a 11:00hs

Sábado

Práctica 3: de 7:30 a 8:30hs

Clasificación: de 11:00 a 12:00hs

Domingo

Carrera: 10:00hs

