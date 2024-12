“Todo tuyo” y “no te bancás la pelusa”: Milei y Cristina Kirchner volvieron a enfrentarse tras la detención de Kueider

Javier Milei volvió a referirse en la mañana de hoy a la situación del senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay y acusado por contrabando al intentar ingresar a ese país con 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.900.000 de pesos sin declarar. Lo hizo al publicar la boleta que presentó el Frente de Todos en 2019 con las fotos de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el legislador peronista, que encabezó la lista para ocupar una banca en el Senado por la provincia de Entre Ríos. “Todo tuyo”, afirmó el Presidente.

La réplica de la ex mandataria, y vicepresidenta en la gestión de Alberto Fernández, no se hizo esperar: “Si hubiera sido mío no votaba la Ley de Bases, querido Javier. Te gusta el durazno, pero no te bancás la pelusa. Besis”.

El Jefe de Estado ya se había manifestado sobre el tema ayer, en un breve encuentro con los periodistas en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), uno de los principales foros de debate conservador a nivel mundial. “Es un tema del kirchnerismo”, deslizó el mandatario.

Con relación a Kueider, el senador habló con la prensa paraguaya antes de prestar declaración ante los fiscales de Paraguay y se proclamó “inocente”. “No tengo que justificar nada, no era mío el dinero. Le voy a dar mi versión al fiscal”. Al momento de su detención, iba acompañado por Iara Magdalena Guinsel Costa, nombrada en la Cámra Alta como su “secretaria”, designación que salió el 24 de febrero, con la categoría A1, la más alta, y un sueldo - en ese momento - de $1,6 millones.

Según el parte oficial de la Aduana local. Kueider quedó retenido en la madrugada del miércoles durante el control que se realizó en la cabecera guaraní del Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz do Iguazú en Brasil. Se trasladaba en un vehículo Chevrolet Trailblazer 4x4 negro, una SUV de alta gama. El dominio termina en 97OJ y figura radicado en la ciudad de Buenos Aires, aunque tiene la identificación de un concesionario oficial de Concordia, la ciudad de donde es oriundo el legislador.

Según pudo reconstruir este medio, las autoridades guaraníes detuvieron el auto del senador nacional para realizar una verificación. Entonces, se constató que dentro del habitáculo había una mochila negra que contenía “divisas de distintas denominaciones (dólares americanos, pesos argentinos y guaraníes), sin las documentaciones legales para el ingreso de divisas al país (declaración jurada)”. En el momento, intervinieron funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DINT) y personal de la Armada Paraguaya.

Al conocerse el caso, Cristina Kirchner se refirió al tema en sus redes sociales con una mención especial hacia Victoria Villarruel. “Democracia tarifada”, introdujo en un tuit. Y desarrolló: “Senador argentino detenido por las autoridades paraguayas en la Triple Frontera durante la madrugada con cientos de miles de dólares, de los cuales no pudo dar explicaciones. Edgardo Kueider, votado como peronista que pasó a votar como libertario con el Gobierno de Milei y al que Villarruel designó como Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación”.

El mensaje concluyó con otra referencia a la Vicepresidenta: “Así se consiguen los votos para las leyes que perjudican a las grandes mayorías y a los intereses de la Nación; o las ausencias que impiden derogar los Decretos de Necesidad y Urgencia que condenan a millones de argentinos a la pobreza o le permiten al Ministro de Economía volver a endeudar el país. Que nadie se haga el distraído… Ni la distraída”.

En su contestación, Villarruel también le recordó a la actual líder del PJ Nacional que el senador consiguió su banca por haber sido candidato del Frente de Todos en el 2019 y adjuntó la boleta con la que fue electo. Además, remarcó que actualmente continúa siendo afiliado de su espacio político.

“Sra. Jefa de la Banda, para intentar ensuciar hay que estar mínimamente limpia y usted está más sucia que una cloaca. El senador Kueider entró en su boleta, con su cara al lado y sigue siendo un afiliado del partido que usted preside”, escribió Villarruel en sus redes sociales.

En el marco de la situación que puso al legislador en la mira de la Justicia, la Vicepresidenta aseguró que se evaluarán las medidas necesarias, pero le pidió a Cristina Kirchner que “deje de hacerle daño a la Argentina con su banda”.

Con información de www.infobae.com