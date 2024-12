¡Inesperado! La hija de la Gata Noelia arremetió sin filtro contra Emma Vich: “Desagradecido total”

Este miércoles, la Gata Noelia compartió el escenario con su hija Antonella en el Family Day del Cantando 2024. Sin embargo, más allá de la presentación musical, lo que más llamó la atención fue la confesión de la joven sobre una fuerte pelea entre su madre y Emma Vich, el ex participante de Gran Hermano.

Cabe recordar que Noelia y Emma mantenían una estrecha relación. Incluso, durante su paso por la casa más famosa del país, la cantante lo visitó como familiar. Pero, según reveló Antonella, esa amistad se habría roto tras la convocatoria de Noelia al certamen de canto.“Cuando salió Emma de Gran Hermano, mi mamá fue a verlo en su casa en Córdoba y ahí se había enterado que ella iba a estar en el Cantando. Entonces le cuestionó por qué ella venía al programa y no se lo había contado”, relató la hija de la cantante.

La Gata Noelia y Emma Vich

Antonella no dudó en continuar con una revelación contundente: “Él dijo que lo habían llamado para participar, pero que no quiso venir porque todos los del Cantando eran unos negr*s. Que si él venía, era para abrir la pista”.

La joven también lanzó fuertes declaraciones sobre el talento musical de Emma: “Lo que pasa es que Emma no canta una mier… Vamos a decir la verdad. No canta nada, no sabe cantar y no quiso venir para que le digan lo que es la verdad. Mejor que quede ahí en la nada porque es muy mala persona, un desagradecido total con mi mamá”.

Flavio Mendoza, jurado del certamen, aprovechó para bromear y sugirió que Emma debería presentarse en la pista. Sin embargo, Antonella redobló la apuesta: “Si viene, pónganle auto-tune porque no canta nada”.

Por otro lado, cabe mencionar que, a principios de septiembre, Emma se lanzó como cantante con el estreno de su tema Los 2000’s, buscando abrirse paso en la industria musical.

Fuente: Pronto