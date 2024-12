Qué dijo la China Suárez cuando le preguntaron si se pondría de novia con Mauro Icardi

La China Suárez volvió a ser señalada como la tercera en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara luego de que se filtraran audios del futbolista diciendo que le gustaría ponerse de novio con la actriz. Después de que salieran a la luz esas grabaciones, varios cronistas quisieron saber qué opinaba la artista sobre la posibilidad de iniciar un vínculo con el deportista y la interceptaron en un evento.

Claramente incómoda por la presencia de la prensa, la China evitó hablar de la relación que mantiene actualmente con Icardi. “No tengo nada para decir, me están empujando”, disparó ante las preguntas insistentes del periodista de Socios del espectáculo (eltrece).

Aunque no quiso decir nada de la situación legal que enfrentará con Wanda Nara por los dichos de la mediática en el programa de Susana Giménez, sí respondió las consultas de la buena onda que existe con Pampita. “Siempre charlamos con Pampita”, aseguró cuando un notero señaló que la había visto sacándose fotos con la modelo.

Mientras iba al auto sin emitir palabra respecto de su vida sentimental, la China se asustó y pensó que alguien le estaba intentando robar. “¡Mi cartera!”, gritó tironeando el bolso que llevaba en el hombro. En medio del secuencia, el cronista de Socios la calmó: “No te está robando nadie. Tranquila. Estamos nosotros nada más”.

“Ojalá me ponga de novio con la China”: el explosivo audio de Icardi en medio del escándalo con Wanda Nara

A tres años del Wandagate, Wanda Nara sacó los trapitos al sol y reflotó el escándalo. En medio de la polémica, salió a la luz un nuevo audio de Mauro Icardi elogiando a la China Suárez y apuntando duramente contra su ex.

Este martes al aire de LAM (América), Yanina Latorre puso al aire el mensaje del delantero del Galatasaray. “(...) tan feminista, que se hace la víctima de mujer despechada, de mujer agredida, de mujer amenazada y después anda exponiendo así a otra mujer”, opinó.

“Ya hace tres años de lo que pasó, pero la mina se comportó siempre bien. Nunca salió a decir nada, nunca habló de ella y esta le sigue dando cuando está de novia con otro tipo, cuando está separada y cuando estamos en juicio de toda índole. Es rarísimo. Está muy despechada, está muy resentida”, dijo, diferenciando la actitud que tomaron ambas mujeres.

Luego reparó en la visita de Wanda al living de Susana Giménez: “Ir a hacer una nota y sentarse a hablar de la China, la verdad es que es patético, así que no sé... Espero que ahora me dé bola la China y me ponga de novio con ella”.

Fuente: TN