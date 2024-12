Amenazas y video viral: Bullrich aseguró que ya tienen presa al 90% de la banda

El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro mantuvo, este jueves en Rosario, una reunión de trabajo con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni. Fue para analizar los resultados del Plan Bandera y ocurrió horas después de que se conociera la novedad de la detención, por parte de Gendarmería, de los sospechosos de haber hecho el video con amenazas a Pullaro y a Bullrich.

"Estamos seguros de que ya tenemos el 100 %, el 90 % de la banda", dijo la ministra nacional en conferencia de prensa. "Pero queremos saber quien está por arriba de esa banda", aclaró.

"No les vamos a poder dar mucha información, pero quienes filmaron el video, hoy no lo van a poder filmar y espero que no lo hagan por muchos años", advirtió Bullrich en alusión al secreto de sumario que opera sobre algunos aspectos de la investigación. En tanto, celebró que "en pocos días (la amenaza se conoció a última hora del domingo) la banda que quiso atemorizar a los argentinos e hizo terrorismo, están todos presos".

Sin dudas ese fue uno de los principales temas en la agenda de los medios que participaron de la presentación de los resultados del Plan Bandera. Allí se hizo un balance de los operativos coordinados por fuerzas federales y provinciales que se desarrollan en la ciudad del sur desde diciembre de 2023 y que arrojan, de acuerdo a las cifras oficiales, datos positivos en cuanto a reducción de homicidios y otros hechos de violencia.

De la presentación participaron, entre otras autoridades, el intendente de Rosario Pablo Javkin junto a integrantes de su gabinete; la fiscal general María Cecilia Vranicich, el subsecretario de Intervención Federal Federico Angelini y Germán Pugnaroli, Director Nacional de Prevención del Delito, junto a representantes de todas las fuerzas de seguridad a quienes Pullaro saludó "con mucho respeto y profundo agradecimiento".

Hubo un fuerte reconocimiento del mandatario a los agentes del Servicio Penitenciario santafesino y el federal, y a los funcionarios del gobierno nacional "que vienen a trabajar codo a codo con la provincia".

Hizo después un balance de la situación que atravesaba la ciudad de Rosario un año atrás, cuando asumió al frente de la Casa Gris: "Teníamos un desafío inmenso que era devolver la tranquilidad a los rosarinos y las rosarinas, y para eso había que mostrar que había un plan de seguridad para llevar adelante", dijo Pullaro, para destacar luego el trabajo coordinado entre todas las fuerzas y todos los niveles del Estado.

"Hay un discurso incólume de todas las partes del Estado que muestra a las organizaciones criminales que vamos a ir por ellas y las vamos a correr de cada barrio, de cada pueblo hasta recuperar la paz y el orden en Rosario y en Santa Fe".

En la misma línea se manifestó Bullrich, quien afirmó que las fuerzas de seguridad federales y provinciales "han revertido una situación que parecía irreversible". "Hemos conseguido resultados históricos y eso lo han hecho ustedes patrullando de día y de noche, enfrentándose con delincuentes que no tienen ningún problema de asesinar gente", reconoció la ministra. Destacó además que los resultados obtenidos en la ciudad impactan en todo el país y en la región, y el efecto es que "los argentinos volvieron a Rosario".

"Lo que lograron es que los argentinos vuelvan a confiar en que se puede tener un sistema de seguridad que funcione, que no defiende a los delincuentes, que no les permite ser los dueños en las cárceles, que no pueden usar la plata que robaron".

También hubo un "enorme agradecimiento" por parte del intendente Javkin a las fuerzas de seguridad federales y provinciales. "Hace menos de un año, el 18 de diciembre, se creaba el Plan Bandera", recordó el funcionario y describió: "Veníamos de un tiempo de home office carcelario y libertad de las bandas criminales de dominar las calles".



Luego de recordar que en marzo se atravesó por "la semana más difícil de la historia de la ciudad", luego de una seguidilla de asesinatos, evaluó que menos de un año después "los resultados son absolutamente diferentes, no solo por las cifras en la baja de delitos violentos y predatorios, y homicidios. Sino por lo que sienten en la piel las rosarinas y los rosarinos cuando llenan la calle y ven que la ciudad vuelve a vivir como merece".

