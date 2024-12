Franco Colapinto sufrirá una penalización en la carrera del GP de Abu Dhabi: los motivos

El piloto argentino Franco Colapinto y el tailandés Alex Albon, de Williams, deberán cumplir con una penalización impuesta por la FIA en la carrera del domingo del Gran Premio de Abu Dhabi.

Según informó el delegado técnico de la Federación Internacional de Automovilismo, Jo Bauer, la escudería británica realizó cambios de piezas en las cajas de cambios de sus dos monoplazas durante la primera práctica libre.

Esto supera los elementos que el equipo tiene disponible para la temporada, lo que lo llevó a cometer una infracción del artículo 29.2 del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1. La sanción fue de cinco lugares en la parrilla de salida para el día domingo.

El monoplaza de Colapinto cuenta con cambios realizados cuando el piloto estadounidense Logan Sargent aún corría para Williams.

El argentino realizó una gran primera práctica libre, donde finalizó en el séptimo puesto marcando un tiempo de 1:25.382.

Por otro lado, Ferrari informó que debió realizar un cambio en la batería del monoplaza del monegasco Charles Leclerc, por lo que el piloto deberá cumplir con una penalización de diez lugares en la parrilla de salida de la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi.

Esto se convierte en un problema para la escudería italiana, ya que se encuentra peleando el campeonato de Constructores y necesita sumar la mayor cantidad de puntos si desea quitarle el primer lugar a McLaren.

El monegasco llega de quedarse con la primera práctica libre al marcar un tiempo de 1:24.542, por detrás lo siguió el piloto de McLaren, Lando Norris y el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton.

El cronograma de Franco Colapinto en el GP de Abu Dhabi

Viernes 6 de diciembre:

Práctica 2: 10.00 a 11:00hs

Sábado 7 de diciembre:

Práctica 3: de 7:30 a 8:30hs

Clasificación: de 11:00 a 12:00hs

Domingo 8 de diciembre:

Carrera: 10:00hs

Fuente: 442