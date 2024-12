El sutil palito de Rodrigo de Paul tras el tema de Tini Stoessel dedicado a su relación

Tras las muchas repercusiones que generó El Cielo, la nueva canción que Tini Stoessel lanzó este 5 de diciembre que muchos aseguran está que dedicada a Rodrigo de Paul y el fracaso de su noviazgo con él, el futbolista llamó la atención de todos con un sugerente posteo que no pasó para nada desapercibido.

"Ojalá siguiera enamorada de vos, Ojalá te viera como me ves vos, Mi corazón no te siente, aunque te ve, Ojalá no fuese tuya esta canción, Si te mentí, baby, te pido perdón, Si yo intenté quedarme y no me salió, Te juro al cien que a mí también me dolió", puede escuchársela entonar a Stoessel en la primera estrofa.

Así como a lo largo del resto de la canción, hay pasajes claramente llamativos como "Lo que pasó entre tú y yo, Fue lindo mientras duró, Y no me arrepiento, aunque ya no quede nada", o "Lo que pasó entre tú y yo, Fue querer tocar el cielo y el cielo se cayó, Justo en el momento en el que yo te abrazaba", que muchos aseguran que De Paul es el destinario absoluto de este mensaje.

Así las cosas, a pesar de que De Paul no hizo ningún comentario al respecto, se limitó a compartir en su cuenta de Instagram una foto en la que se lo ve con su remera levantada dejando al descubierto sus muchos tatuajes, entre los que se ve claramente el que se hizo con el nombre de Tini mientras que estaban en pareja.

Esta acción fue tomada por los internautas como una indirecta por parte de Rodrigo dando a entender que quien terminó la relación fue ella y no él, así como también que sigue enamorado mientras que ella ya estaría viviendo una nueva relación sentimental con su colega Young Miko.

La acción más dura de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul en medio de su amor con Young Miko

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se separaron hace más de un año y luego de un tiempo soltera la cantante encontró el amor en los brazos de su colega Young Miko.

Lo cierto es que ahora, en medio del gran momento que atraviesa junto a la cantante puertorriqueña, Tini tomó una drástica decisión desde la virtualidad que la aleja aún más de su ex.

La cantante dejó atrás por completo su historia de amor con el futbolista de la Selección Argentina y se muestra cada vez más enamorada de su colega puertorriqueña.

Prueba de esto es que en su cuenta de Instagram Tini Stoessel tomó una terminante decisión: eliminó a Rodrigo De Paul de sus seguidos en la red social y además quitó o archivó las imágenes donde estaban juntos, según advirtió la cuenta @lomaspopucom.

Tini Stoessel dejó sus publicaciones referidas a su carrera musical u otros momentos con amigas que vivió en este último tiempo pero sacó de plano por completo al futbolista en su cuenta.

Cabe recordar que los rumores de romance entre Tini y De Paul comenzaron a fines de 2021 y luego se separaron en agosto de 2023, tras casi un año y medio de novios.

Fuente: Primicias Ya