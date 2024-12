 La hija de Fernando Burlando mostró su pancita de embarazada y derritió al futuro abuelo: “Primer viaje”

María, una de las hijas de Fernando Burlando, mostró por primera vez su pancita de embarazada y derritió a sus seguidores. La joven se encuentra en Miami, Estados Unidos, junto a su querida hermana Delfina Burlando.

A través de su cuenta de Instagram, Delfina compartió la foto formando un corazón con sus manos. Ansiosa por convertirse en tía y conocer al pequeño, escribió en la descripción: “Primer viaje con el pollito de la tía”.

Según lo que se observa en la fotografía, ambas se encontraban en la playa disfrutando de un día de relax alejadas del bullicio de la ciudad de Buenos Aires. Por su parte, los seguidores mandaron buenas energías y lo mejor para esta nueva etapa.

María Burlando había anticipado cómo reaccionó su papá tras al noticia: “La verdad es que estamos todos muy contentos, papá está extremadamente feliz, como toda la familia. Cuando viene un bebé es como que se renuevan las energías de todos”.

La incontenible emoción de Fernando Burlando al enterarse que va a ser abuelo

Luego de enterarse del bebé en camino, Fernando Burlando no pudo contener su emoción y reveló detalles de cómo atraviesa este particular momento familiar junto a sus dos hijas, María y Delfina.

“Realmente, no me imaginé nunca estar pasando este momento, nunca. Y, obviamente, a esta edad, ¿no?”, manifestó muy conmovido el abogado de 59 años en conversación con el programa Implacables.

Luego, hizo referencia a su hija Sarah y exclamó: “Es realmente increíble, recomendable. Se van a enojar mis otras hijas, pero Sarah me derrite. Con ella, estoy pendiente del horario, pendiente de tratar de no irme tanto de casa para estar con la gorda porque la disfruto, me hace divertir y es increíble”.

Fuente: La 100