Sin eufemismos: Cococcioni vino a Rafaela a desmentir al Fiscal Regional Vottero

Digamos las cosas por su nombre, no le demos vueltas y dejemos los eufemismos de lado. El Ministro de Seguridad Pablo Cococcioni vino ayer a Rafaela a desmentir directamente al Fiscal Regional Carlos Vottero, funcionario que hace pocos días en Sunchales había manifestado que el delito aumentó en forma exponencial en la región y dio indicadores por demás preocupantes. Ayer Cococcioni vino directamente a decirle al Fiscal Vottero que miente, que las cifras que dio no tienen asidero y manifestó que el mejor ejemplo son las llamadas que se hacen al 911, sin más vueltas.

Los periodistas de ninguna manera vamos a tener la "diplomacia" de los políticos, y en la categoría de políticos ponemos en igual plano al Ministro Cococcioni como al Fiscal Vottero, ambos hacen política, ambos tienen intereses personales y ambos responden a superiores. La pelea está declarada hace ya bastante tiempo y el final es conocido, los días de Carlos Vottero, un fiscal capaz y con buenas intenciones, están contados.

Lo peligroso es que en esta pelea estamos involucrados los ciudadanos que día a día pagamos las consecuencias de una ciudad insegura más allá de denuncias en fiscalía, casos solucionados, planillas excel o llamadas al 911.

Hace un poco de ruido que las estadísticas se midan por llamadas telefónicas, entendemos que no es uno de los métodos mas "científicos" para tomar decisiones y preparar estrategias. Mucha gente se queja que no llama al 911 por que en principio atienden en Santa Fe, cuando se le comienza a explicar el problema y el lugar en donde ocurre el delito, desconocen el nombre de las calles y es difícil ubicarlos cuando uno está nervioso y debe explicarles como llegar hasta el punto del delito, etc, etc, etc.

Es necesario que la política trabaje mancomunadamente con el MPA, de lo contrario, y como sucede ahora, los únicos perjudicados somos los ciudadanos. El delito acecha en Rafaela, de eso no hace falta estadísticas, solo hablar con la gente y que cuenten sus angustias

En la mañana de este sábado, en el Salón Blanco de la Jefatura de Policía de Rafaela, el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, mantuvo una reunión con autoridades locales y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Policía de Santa Fe, la Unidad Regional V, fuerzas especiales y el intendente Leonardo Viotti, para evaluar los avances en materia de seguridad.



Durante el encuentro se presentaron los últimos indicadores de criminalidad y productividad policial, basados en los datos recabados por el sistema 911. Allí, se destacó el trabajo realizado durante el primer año de gestión, con avances notables en la implementación de tecnología y recursos destinados a mejorar la seguridad en la ciudad.



De acuerdo a los datos informados por el ministro Cococcioni, en Rafaela el tiempo promedio de respuesta es de 7 minutos. En tanto, los delitos predatorios han disminuido más del 40% en comparación con principios de año.



"La fuente analizada por el ministro es la incidencia a través del 911. No hay ninguna base de datos que tenga más fidelidad y tanto datos como esta, con cuatro mil llamadas por mes. En Rafaela se usa mucho el 911, articulándolo con el 105, Ojos en Alerta y el Comando Unificado", reconoció Viotti.

A su vez, el Intendente subrayó el trabajo conjunto realizado entre el municipio y el gobierno provincial, destacando el esfuerzo en el fortalecimiento de la Guardia Urbana y el Centro de Monitoreo, con nuevas inversiones en cámaras de seguridad y vehículos. En solo un año, se han sumado más de 150 cámaras, mejorando no solo la cantidad, sino también la calidad del sistema de monitoreo, con nuevas cámaras móviles y de alta resolución.

El mandatario local recordó también que se trabaja para la incorporación de dos nuevos móviles para la Guardia Urbana Rafaelina, con el objetivo de mejorar la presencia policial en la calle y la capacidad de respuesta ante incidentes.





Traslado de la Alcaidía

El Gobierno local reafirmó su compromiso con la seguridad, con un enfoque en articulación y trabajo conjunto. El Intendente destacó que el municipio no solo asume la responsabilidad de trabajar con las autoridades provinciales, sino que también contribuye con recursos propios, decisiones políticas y propuestas concretas.

Un ejemplo brindado por el Intendente Viotti es la cesión de un terreno para la construcción de una nueva Alcaidía en la zona norte de la ciudad, que permitirá mejorar las condiciones de detención y evitar que los detenidos sean liberados por falta de espacio.

"Con la decisión política del gobierno provincial de invertir lo que hay que invertir, la decisión política del gobierno local de brindar un lugar en condiciones, vamos a poder sacar la alcaldía del centro de la ciudad", destacó Viotti.



Con una evaluación positiva de los avances logrados, tanto las autoridades provinciales como locales se comprometieron a continuar trabajando en conjunto para mejorar la seguridad. Se trazaron como objetivos optimizar el despliegue policial, mejorar la distribución de recursos y seguir utilizando los datos para mejorar la productividad policial. La implementación del sistema 911 y el análisis de los datos continuará siendo fundamental para la estrategia de seguridad en la ciudad.

De esta forma, se mantiene un claro compromiso de seguir reforzando los recursos destinados a la seguridad en Rafaela y en todo el Departamento Castellanos. La articulación y el trabajo conjunto entre las autoridades locales, provinciales y fuerzas de seguridad son la clave para continuar avanzando en la mejora de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Autoridades presentes

Estuvieron presentes en el encuentro referentes del Ministerio de Seguridad, el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni, la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio, María Virginia Coudannes, y el subsecretario de Seguridad Pública, Roque De Lima.



Por la Municipalidad de Rafaela asistieron el intendente Leonardo Viotti, el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, y el secretario de Seguridad Juan Manuel Martinez Saliba.

En cuanto a autoridades policiales se encontraban, el jefe de Policía de la Provincia, Luis Maldonado, acompañado por el subjefe Daniel Filchel, el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastian Montenotte, el director del Centro de Emergencias 911 de Santa Fe, Paulo Rapela junto al coordinador Alfredo Lorenzatto, y el coordinador operativo del 911 de Rafaela, Eduardo Cosentino.

Además estaba presente el jefe de esta Unidad Regional V, Carlos Duilio Pagano, y el subjefe Fernando Martín Mendoza; el director general de Seguridad Rural, Adrian Luis Roland, el director general de Policía de Seguridad Vial, Sergio Enrique Guzman, y el jefe de la Policía de Investigaciones (PDI) Unidad Operativa Región 2, Javier Cecotti.

Asimismo se encontraba presente el senador Provincial, Alcides Calvo, integrantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el secretario Regional Mario Miretti, y la fiscal Fabiana Bertero.

Con información de La Opinión