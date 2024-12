Santa Fe se diferenció de Nación y no implementará el cobro por atención médica a extranjeros

El gobierno de Javier Milei anunció que extranjeros no residentes deberán pagar por acceder a servicios de salud en Argentina. En contraste, Santa Fe no implementará esta medida. La ministra de Salud, Silvia Ciancio, expresó en AIRE su desacuerdo, enfatizando que la cantidad de extranjeros que acceden al sistema provincial no genera un impacto significativo.

Santa Fe no implementará el cobro por atención médica a extranjeros

"Trabajamos por el derecho a la salud en una red pública enorme que tiene esta provincia. Cuando vamos a los datos concretos, la cantidad de extranjeros no es significativa y no genera impacto en nuestro sistema de salud", aseguró Ciancio. "De ningún modo ocurre un turismo de salud en la provincia. Son personas que están trabajando o estudiando en nuestra provincia que se asisten en nuestros efectores de salud".

Por ejemplo, en Salta, se logró ahorrar 60 millones luego de implementar la decisión de no atender a los extranjeros. Sin embargo, aquel número no representa un impacto significativo.

"Estamos cerrando una semana en donde se genera la posibilidad de reformar nuestra constitución. Me parece que tenemos que ir por más derechos y equidad en nuestra provincia", manifestó Ciancio.

Y continuó: "Estamos preocupados por algunas decisiones coyunturales de la nación que han impactado desde el inicio de la gestión en la provisión de medicamentos, en el derecho a programas nacionales. Dar estos anuncios es perder tiempo".

Proyecciones de inversión en salud para 2025: medicamentos, equipamiento y obras

El presupuesto de salud para 2025 será de $857.421 millones, destacándose un aumento del 298 % en la compra de medicamentos, alcanzando $62.145 millones. Además, se destinarán $30.909 millones a equipamiento y $22.029 millones a obras, como la finalización del Hospital Regional Sur de Rosario y el equipamiento del Hospital de Rafaela.

"No imaginamos un gobierno provincial sin el trabajo articulado entre ministerios como Salud, Economía, Desarrollo y Obras Públicas. Además, buscamos maximizar la eficiencia en cada peso", señaló Ciancio. "Cuando vimos que la cuestión de medicamentos era compleja y estábamos con aumentos por encima de índices inflacionarios y vimos cómo se estaban comprando los medicamentos en nuestra provincia, teníamos que hacer algo".

En este contexto, la ministra destacó la implementación de compras centralizadas de medicamentos: "Vimos que el mismo medicamento, al mismo tiempo y en diferentes hospitales, se compraba a diferente precio", explicó Silvina Ciancio. "Hoy podemos contar con esta nueva forma de comprar medicamentos logramos llevar 13 procesos de licitación".

La ministra destacó que la implementación de este sistema de compras centralizadas de medicamentos logró un ahorro promedio del 68% en comparación con el método anterior. "Logramos llevar 13 procesos de licitación con un ahorro de 45 millones de pesos. Cuando ahorramos plata ahorramos para poder hacer otras cosas, por ejemplo, para comprar 450 ambulancias o equipar hospitales".

Por otra parte, la crisis económica que atraviesa el país generó un incremento aproximadamente del 30% en la atención a personas con prepagas y obras sociales que migraron al sistema público. Esta tendencia se mantuvo durante todo el año, especialmente en el interior de la provincia, donde el sector privado sufrió una fuerte retracción. Además, destacó que la posibilidad del acceso al medicamento fueron críticos en cuanto a los precios.

"Estamos atento y preocupados, más que nada porque el PAMI también está dentro de esos nuevos usuarios del sistema, fundamentalmente en el interior de la provincia", manifestó. "Y el único sector que da respuestas los 365 días del año es el público", afirmó Ciancio.

La ministra explicó que están debatiendo la situación con el gobierno nacional, particularmente con PAMI, aunque reconoció que todavía hay incertidumbre respecto a los programas nacionales. Sobre este punto, detalló: "Nos dicen que el primer trimestre del próximo año se regularían la entrega de los insumos de estos programas, que son fundamentales y que este año tuvimos que salir a comprar insumos oncológicos. Veremos como transcurre".

"Mientras tanto seguimos generando eficiencia", explicó. "Creo que el año que viene va a ser más estable económicamente", concluyó.

